Voleibol clama al ministro Kelvin Cruz detener destrucción de sus canchas abiertas del COJPD

La Federación Dominicana de Voleibol (Fedovoli) y la Asociación de Voleibol del Distrito Nacional (Asovodina) le hicieron un vehemente llamado al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, para que detenga la eliminación de las seis canchas abiertas que les quedan en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte para fomentar esa disciplina.

Alexis García y Ángel Rivas, presidente de la Fedovoli y Asovodina, respectivamente, denunciaron que el ingeniero Rafael Uribe, presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), inició de manera arbitraria la destrucción de esos espacios a los fines de levantar una villa contigua al techado que de manera sigilosa levantó en 2020 durante la pandemia del Covid-19.

“Nosotros hacemos un llamado al ministro Kelvin Cruz para que detenga este nuevo atropello que está cometiendo el ingeniero Rafael Uribe con una federación amiga, con una asociación amiga”, expresaron para luego enfatizar que no se quedarán de brazos cruzados.

Manifestaron que, además, del suicidio ambiental que están llevando a cabo al derribar grandes árboles, una brigada de obreros trabaja intensamente por órdenes de Uribe cavando en una de sus áreas para hacer la cisterna que abastecería de agua a la villa-dormitorios de sus atletas.

García y Rivas indicaron que las niñas de la escuela infantil que cada tarde practica allí bajo la dirección de la inmortal Cosiris Rodríguez y un grupo de entrenadores, están contemplando con impotencia cómo equipos pesados destruyen, cargan con los tubos y mallas de las canchas dañan el piso a su paso.

Afirmaron que, aprovechando el confinamiento provocado por el Covid-19, el ingeniero Uribe, valiéndose de las influencias que tenía con el pasado ministro Danilo Díaz, eliminó en 2020 tres de las nueve canchas abiertas para levantar el complejo de entrenamiento de baloncesto.

“Por este medio hacemos de público conocimiento que la Federación Dominicana de Baloncesto, en la persona de su presidente, el señor Rafael Uribe, ha estado apropiándose de las canchas al aire libre que usa la Asociación de Voleibol de la capital y sus clubes para los entrenamientos de sus atletas”, informaron.

El licenciado Rivas reveló que a principios de esta semana acudió al Departamento de Ingeniería e Instalaciones Deportivas de Miderec para indagar sobre este nuevo atropello de Uribe y que allí le dijeron que “no tenían conocimiento”.

“Este sábado la asociación tiene previsto inaugurar a las nueve de la mañana en las canchas abiertas el Convivio de Mini-voleibol correspondiente a este año. Durante ese acto vamos aprovechar para denunciar, ya con los clubes y los atletas presentes, el atropello de la Federación Dominicana de Baloncesto”, subrayó .

García y Rivas exhortaron a Fedombal a levantar la villa en parte del extenso espacio que ocupan las canchas abiertas de baloncesto del Centro Olímpico.