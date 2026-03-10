Anthony Reyes es nuevo presidente de la Asociación de Voleibol de la Provincia Duarte

Anthony Reyes Rodríguez fue escogido nuevo presidente de la Asociación de Voleibol de la provincia Duarte en elecciones supervisadas por la Federación Dominicana de esa disciplina.

Reyes, presidente de la Liga Deportiva Intercolegial francomacorisana, fue escogido a unanimidad por los representantes de los municipios afiliados a la entidad deportiva.

Completan la nueva directiva, que regirá por dos años los destinos del voleibol provincial, Ocalis Hiciano, del municipio de Castillo, como primer vicepresidente ejecutivo, Yini Arielina Escolástico, del municipio de Pimentel, como segundo vicepresidente técnico.

Como secretario fue seleccionado Eudy Joel Lajara, mientras que el empresario y deportista Otto Lenny Conce será el tesorero.

Juan Carlos Lantigua, del municipio de Villa Riva, y la doctora Kirsys Acosta, del municipio de Arenoso, fueron escogidos como primer y segundo vocal.

La comisión electoral estuvo conformada por José Francisco Fernández como presidente, Alexis García actual presidente de FEDOVOLI como secretario y José Alberto García Sánchez como vocal.

Reyes fue escogido como presidente de la delegación municipal de Voleibol como exigen los reglamentos de la Federación Dominicana de Voleibol.

Completan la dirección municipal de Voleibol, Otto Conce, Eudy Joel Frías, Rafael Taveras Pantaleón y Johan Francisco Tavárez.