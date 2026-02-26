Fedovoli y el Centro Regional Para el Desarrollo del voleibol gradúan a 31 árbitros

Un total de 31 nuevos árbitros, 21 hombres y 11 damas, se graduaron ayer tras aprobar con altas calificaciones el curso impartido durante cuatro días por la Federación Dominicana de Voleibol (Fedovoli) y el Centro Regional Para el Desarrollo del Voleibol Norceca- FIVB.

Los instructores del Curso Provincial Arbitraje Nivel I, realizado en las facilidades del Frente Deportivo de Villa Tapia (FEDEVITA), municipio de la provincia Hermanas Mirabal, tuvo como instructores a los árbitros internacionales Francisco Medina, de Cuba, y a los dominicanos Salvador Bautista Montes De Oca y Julio Martínez.

Al término del curso cada árbitro recibió el pergamino correspondiente y el carnet que le faculta para pitar en los diferentes torneos municipales, provinciales, regionales que cada año Fedovoli organiza con las 32 asociaciones que hay en todo el país.

“Los instructores están muy complacidos, muy contentos por el buen nivel que tiene y, sobre todo, porque la organización del curso fue de primera”, destacó el licenciado Alexis García, presidente de Fedovoli.

En tal sentido, felicitó al Frente Deportivo de Villa Tapia y a la Asociación de Voleibol de la provincia Hermanas Mirabal, que preside el licenciado José Francisco Fernández, por el excelente trabajo realizado como anfitriones.

Nelson Ramírez, director del Centro Regional Para el Desarrollo del Voleibol.

Por su lado, Nelson Ramírez, director del Centro Regional Para el Desarrollo del Voleibol y uno de los primeros árbitros internacionales dominicanos, adelantó que los que tuvieron mejores calificaciones formarán parte del cuerpo de técnicos nacionales que trabajarán en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, previstos para realizarse en el país del 23 de julio al 8 de agosto próximos.

Para mediados de febrero la Federación Dominicana de Voleibol (Fedovoli) y el Centro Regional Para el Desarrollo del Voleibol Norceca-FIVB continuarán con el programa de capacitación que llevan a cabo de manera conjunta con un curso para entrenadores de voleibol sala.