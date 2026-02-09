Dominicana gana segundo partido va tras un inédito pase al Mundial FIFA Sub-17

República Dominicana obtuvo una victoria contundente 10-0 ante la anfitriona San Vicente y las Granadinas, en la segunda jornada del Grupo E del Clasificatorio Sub-17 de Concacaf 2026 que se está disputando en el Arnos Vale Stadium de Kingstown. José Mejía brilló al anotar cuatro goles para la escuadra quisqueyana.

La Selección Dominicana jugará el martes ante Estados Unidos por el boleto a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2026.

Miguel Muñoz (2’), José Mejía (6’, 11’, 35’, 88’ p), Kamil Castillo (20’), Luís Almonte (22’, 40’), Adam Pierre (38’ gol en contra) y Adrián García (63’) se encargaron de anotar los goles de la victoria.

Dominicana había derrotado 5-0 a San Cristóbal y Nieves en el debut el pasado jueves, por lo que llegó a su segundo partido ganado en igual número de presentaciones.

De esta manera, los dirigidos por el entrenador dominicano Edward “Beba” Acevedo acumulan seis puntos, sin embargo, la primera posición del grupo está en manos de Estados Unidos que también suma la misma cantidad de unidades, pero posee mejor diferencial de goles.

Así las cosas, la Sedofútbol Sub-17 deberá vencer a la escuadra norteamericana este martes para poder finalizar como líder del Grupo E y a la postre obtener por primera vez su clasificación a una Copa Mundial Sub-17 de la FIFA (masculino).

El partido se disputará en el mismo escenario a partir de las 2:00 PM y será transmitido por Espn y su aplicación Disney Plus para el territorio dominicano.