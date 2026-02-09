Cristóbal Marte Hoffiz recibe “Galardón de Oro” por apoyo al voleibol regional

La Asociación de Federaciones Centroamericanas de Voleibol (AFECAVOL) creó el Galardón “Pergamino de Oro Marta Centeno de Sajché” durante la Asamblea General 2026 y es su primera entrega reconoció al presidente de NORCECA, Cristóbal Marte Hoffiz, por su destacada contribución al desarrollo del voleibol regional e internacional.

El presidente de AFECAVOL, Félix Sabio, destacó la importancia de reconocer a quienes han marcado la historia del voleibol en la región. “Es importante honrar a quienes nos han antecedido y han dejado una huella indeleble en el deporte, no solo en el ámbito zonal, sino más allá. Toda la familia del voleibol centroamericano recuerda a Marta como una de las mejores dirigentes que hemos tenido, una verdadera líder y dama que marcó mi vida tanto en lo personal como en el ámbito deportivo”, afirmó.

Sobre Marta Centeno, el presidente Sabio recordó su liderazgo en la organización del voleibol centroamericano, su papel en la inserción de la región en estructuras internacionales como la FIVB y su contribución a una gobernanza sólida del voleibol centroamericano.

Asimismo, resaltó que su trabajo ayudó a posicionar a AFECAVOL como una de las asociaciones zonales más activas dentro de NORCECA.

Visiblemente emocionado, Marte agradeció este gesto con estas palabras: “Me honra ser el primer recipiente de este galardón, que además es en honor a una dirigente deportiva que tuve el honor de trabajar a su lado. Marta Centeno fue la primer dirigente de la zona de Centroamérica en alcanzar un cargo en el Comité Ejecutivo de la FIVB, representando a la NORCECA con su distinguido liderazgo que la caracterizó durante su gestión”.

Cristóbal Marte, agregó que “lo único que he hecho es cumplir con mi deber. Espero que me inviten todos los años a la Asamblea de AFECAVOL y estar presente hasta los últimos días de mi vida”.

El acto estuvo acompañado por un video conmemorativo dedicado a la trayectoria de Marta Centeno de Sajché, figura clave del voleibol centroamericano. Durante la ceremonia se dio lectura al acuerdo que crea el galardón, el cual fue entregado a su hijo, César Sajché Centeno, quien asistió junto a su familia.

“Ella vivió el voleibol toda la vida. Nos inculcó el deporte a todos; nos queda seguir con lo que nos enseñó y continuar el legado que deja el deporte”, expresó conmovido Sajché Centeno en sus palabras de agradecimiento.

La Asamblea hizo entrega del galardón a Cristóbal Marte Hoffiz, reconociendo su extraordinaria labor al frente de NORCECA desde 2001, formalizando su designación como primer recipiendario del galardón.

En nombre de las federaciones centroamericanas, María José Corrales, presidenta de la Federación Costarricense de Voleibol, subrayó el impacto Marte Hoffiz:

“Desde 2001 no nos ha dejado solos. Trabajar al lado de una persona como usted pone la vara muy alta. Voy a utilizar una de las palabras más lindas de nuestro idioma — ‘Gracias’ — por su liderazgo, su confianza y su permanente apoyo al voleibol centroamericano”.

Entre los acuerdos finales de la Asamblea se aprobó que los campeonatos de AFECAVOL pasen a denominarse oficialmente torneos clasificatorios a eventos internacionales, estableciendo además una ruta clara de clasificación para competencias regionales y continentales.

También se confirmó que la próxima Asamblea General Ordinaria se celebrará en enero de 2027 en la ciudad de Guatemala, donde se definirá la sede y fecha de la Asamblea Eleccionaria prevista para noviembre de 2027.

Al clausurar la sesión, Félix Sabio expresó satisfacción por los logros alcanzados:

“Todo lo que nos hemos propuesto se ha logrado gracias al trabajo de las federaciones nacionales. No es una labor sencilla, vienen años de retos y debemos seguir trabajando juntos, soñando en grande y buscando mecanismos creativos para generar ingresos”.

Cristóbal Marte Hoffiz, al hablar de la Asamblea, destacó la importancia de las decisiones adoptadas: “Han sido dos jornadas de mucho trabajo. Se definió lo que haremos este año y los próximos dentro del marco de las regulaciones y la legalidad. A trabajar se ha dicho.”.

La Asamblea concluyó reafirmando el compromiso de AFECAVOL con el fortalecimiento del voleibol centroamericano, honrando su historia y proyectando nuevas metas para el crecimiento regional.