La Fedovoli iniciará en febrero su programa de actividades de 2026

La Federación Dominicana de Voleibol (Fedovoli) tendrá nuevamente, con algunas innovaciones, un amplio programa de actividades este año que iniciará con la realización de un censo nacional que abarcará las 32 provincias, 159 municipios y el Distrito Nacional.

El censo tiene como objetivos principales determinar el número de clubes, ligas, academias y personas que practican voleibol, lo cual permitirá tener un registro, así como también incorporar a los trabajos a sus 32 asociaciones.

En marzo Fedovoli reiniciará la Jornada Nacional de Capacitación con cursos dirigidos a entrenadores, árbitros, anotadores y estadísticos La misma será durante todo el mes en el local del Centro Regional de Desarrollo del Voleibol que dirige el profesor Nelson Ramírez.

Para abril se tiene contemplada la jornada nacional de voleibol de arena con motivo de la conmemoración de la Semana Santa.

El licenciado Alexis García, presidente de Fedovoli, anunció que los torneos se harán en 11 escenarios que también se utilizarán luego de culminado el feriado de la Semana Mayor.

Manifestó, asimismo, que trabajan con la organización y el nuevo formato de competencia del Torneo Nacional Sub 15 que fue aprobado en la Asamblea Nacional de Voleibol efectuada en diciembre pasado.

Con este nuevo sistema de competencias se elimina la concentración por zona que hacían, de forma que los equipos van a estar viajando y luego reciben al rival de turno.

“Luego los 12 equipos femeninos y los 12 masculinos clasificados lo concentraremos en una provincia para la gran final del Torneo Nacional de Voleibol Sub 15”, precisó el licenciado García.

Indicó que concomitantemente con este trabajo los proyectos de selecciones nacionales femenino y masculino de voleibol de sala y playa trabajan a toda velocidad en la preparación, la formación técnica, física y teórica con vista a la celebración en el país de los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, programados para comenzar en julio de esta año.

“Auguramos un éxito rotundo. Repetiremos las hazañas de los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe de El Salvador, donde Las Reina del Caribe obtuvieron la sexta medalla de oro consecutiva y los varones la de plata”, pronosticó.

Apuntó que el equipo femenino de voleibol de arena no se quedó atrás y también alcanzó la presea de plata en la cita regional.