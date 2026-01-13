Alcaldía de SD Este dona 500 balones a 50 clubes con ocasión del Día de Reyes

La Alcaldía de Santo Domingo Este (ASDE) realizó la entrega de 500 balones de voleibol a igual número de niñas pertenecientes a 50 clubes deportivos del municipio, en un emotivo acto celebrado en el lobby del Palacio Municipal “Dr. José Francisco Peña Gómez”, en honor al Día de Reyes, con la participación del Jugador más Valioso de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional, Bryan de la Cruz.

En el encuentro, el alcalde Dío Astacio destacó que esta iniciativa forma parte del compromiso de su gestión con la niñez y el desarrollo deportivo comunitario.

“Cada balón que entregamos hoy es una oportunidad para que nuestras niñas crezcan con disciplina, valores y esperanza. El deporte es una herramienta poderosa de transformación social, y desde esta alcaldía seguiremos apostando por él como camino de formación y futuro”, expresó el edil.

Durante la entrega de balones, el secretario general de la Alcaldía, Marcos Jesús Colón, reiteró el compromiso de la institución con el desarrollo del deporte en todo el municipio y exhortó a las niñas jugadoras de voleibol a seguir adelante con disciplina y pasión.

“El deporte no solo forja grandes atletas, sino ciudadanas ejemplares, por lo que les exhorto a seguir adelante con disciplina y pasión para que tengan un futuro lleno de éxito. Desde la Alcaldía seguimos comprometidos con su desarrollo y con el fortalecimiento del deporte en nuestro municipio”, puntualizó Colón.

De su lado, Andrés Liberato, director de Deportes de la Alcaldía, valoró el impacto de la entrega en los clubes del municipio. “Estamos fortaleciendo 50 clubes que trabajan día a día por el desarrollo de nuestras niñas. Esta acción no solo impulsa el voleibol, sino que reafirma que en Santo Domingo Este el deporte es una prioridad y un derecho para todos”, afirmó.

Dío Astacio, alcalde del municipio Santo Domingo Este.

La Alcaldía de Santo Domingo Este, bajo la gestión del alcalde Dío Astacio, continúa su visión de una ciudad que invierte en el deporte, utilizando este como puente a una sociedad más sana y disciplinada.