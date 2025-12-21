Santo Cristo, campeón Torneo de Voleibol Superior Masculino de Bayaguana

El equipo Santo Cristo se proclamó campeón del primer Torneo de Voleibol Superior Masculino de Bayaguana Luis Ogando, tras imponerse 3 sets por 1 al aguerrido equipo de Pueblo Arriba en una emocionante final celebrada este domingo en el polideportivo del Complejo Deportivo Isaac Ogando.

Los parciales finalizaron 25-22, 23-25, 25-22 y 25-17, reflejando la intensidad, el alto nivel técnico y la competitividad que caracterizaron todo el desarrollo del torneo, que estuvo dedicado a Fausto Severino.

El evento llevó por nombre Luis Ogando, destacado colaborador y fiel aliado del desarrollo del voleibol en Bayaguana y estuvo dedicado a Fausto Severino, reconocido como uno de los grandes propulsores de este deporte en la comunidad, cuyo legado fue resaltado durante la justa.

El torneo contó con la participación de cuatro equipos: Santo Cristo, Pueblo Arriba, Pueblo Abajo y Los Cocos, quedando ese mismo orden en la tabla de posiciones, reflejado en el standing final de la competencia. Fue patrocinado por la “Fundación Huellas de Apoyo”.

Isaac Ogando, presidente de la Unión Deportiva, afirmó que "el crecimiento sostenido del talento local, la organización de eventos de alto nivel encaminan a Bayaguana a convertirse definitivamente en la capital del voleibol masculino de la República Dominicana”.

“Este tipo de torneos son la base para seguir formando atletas de alto rendimiento y fortaleciendo el deporte nacional”, planteó.

La organización del evento fue valorada positivamente por atletas, dirigentes y fanáticos, que disfrutaron de un torneo que reafirma el talento, la pasión y la tradición voleibolista de Bayaguana, consolidándose una vez más como un referente nacional del voleibol masculino.