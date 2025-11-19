Proyecto de Voleibol Femenino manejó RD$ 92 millones en el 2024

El Proyecto de Selecciones Nacionales Femeninas de Voleibol tuvo en el año 2024 ingresos de 92 millones 807 mil, 972 pesos con 52 centavos.

Así lo establece el informe financiero enviado por el presidente del proyecto, Cristóbal Marte, al licenciado Alexis García y al profesor Nelson Ramírez, titular y secretario general, respectivamente, de la Federación Dominicana de Voleibol (Fedovoli).

En el reporte presentado, asimismo, en la Asamblea General Ordinaria del organismo, destaca que por vigesimonoveno año consecutivo lo presenta debidamente auditado por la firma Martínez Arias, que preside la licenciada Miguelina Martínez.

El mayor soporte económico lo hizo el Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec) por el monto de 35 millones, 897 mil, 528 pesos con 30 centavos, de los cuales RD$25, 824,727.00 fueron para cubrir gastos de participación en eventos internacionales y nacionales.

El informe específica que en el mismo se incluye la subvención fija entregada por Miderec a Fedovoli, ascendente a 204 mil pesos mensualmente, que al año alcanzó la suma de 2 millones, 448 mil pesos.

Asimismo, el aporte para cubrir el pago de de los boletos aéreos utilizados por la selección nacional para su participación en el Campeonato Clasificatorio para los Juegos Olímpicos, que tuvo lugar en Ningbo, China 2023 por valor de 3 millones, 877 mil 89 pesos.

“Quien suscribe y los patrocinadores durante el año 2024 realizaron aportes por la suma total de RD$28, 848,651.30 (28 millones, 848 mil, , 651 pesos), a fin de cubrir satisfactoriamente los gastos generales y administrativos del Proyecto Nacional de Voleibol Femenino de la República Dominicana”, resalta Marte Hoffiz.

La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) dio un respaldo económico de 180 mil dólares, equivalente a a RD$10, 686,600.00, destinado para el cuerpo de entrenadores del proyecto, que técnicamente dirige Marcos Kweik.

Otro respaldo considerable lo hizo el Comité Olímpico Dominicano, que erogó al proyecto 10 millones, 130 mil pesos.

Por concepto del aval para la contratación de las jugadoras como refuerzos en las acreditadas ligas de Italia, Rusia, Turquía, Perú y Estados Unidos, principalmente, se recibieron 117 mil 500 dólares, equivalente a RD$7, 154, 575.00.

Casos pendientes

Las cuentas por cobrar ascienden a 388 mil 576 mil pesos con 13 centavos: personal administrativo y de apoyo (RD$9,500.00); atletas y entrenadores (RD$175, 076.13), y la Fedovoli (RD$363, 554.78).

Testimonio

”Agradezco, pues, la confianza depositada pra dirigir el Proyecto, aprovechando esta extraodrinaria oportunidad que se nos brinda para saludarle a cada uno de ustedes con particular sentimiento de consideración y estima”, manifestó Marte Hoffiz al terminar su participación en la asamblea.