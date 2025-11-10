Puerto Rico vence 3-1 a RD y logra bronce en el Continental NORCECA Sub-17

Puerto Rico se quedó con la medalla de bronce del Campeonato Continental NORCECA Femenino Sub-17 2025, al vencer a la República Dominicana 3-1 (25-22, 29-27, 11-25, 25-19) este domingo en el Gimnasio Nacional de San José, Costa Rica.

Esta es la segunda medalla de Puerto Rico en la historia del torneo, tras haber obtenido plata en la edición inaugural de 2023. Puerto Rico cerró el evento con récord de 3-3, mientras que República Dominicana finalizó con 3-2.

Las puertorriqueñas dominaron en ataques (47-38), bloqueos (9-7) y puntos por servicio (11-10), aunque cometieron más errores que las dominicanas (38-24).

Anna Aquino lideró la ofensiva de Puerto Rico con 19 puntos (17 ataques, 2 bloqueos), seguida por Kelysha Domínguez con 15 puntos (11 ataques, 1 bloqueo, 3 aces) y Carinialys Román con 13 puntos (10 ataques, 3 aces). Por República Dominicana, Rayni Mondesi fue la máxima anotadora del encuentro con 25 puntos (22 ataques, 1 bloqueo, 2 aces).

Puerto Rico inició con firmeza el primer set, tomando una ventaja de seis puntos (16-10) gracias a las acciones ofensivas dl trío Domínguez, Román y Aquino. Mondesi y Leandry Almonte acortaron distancia a solo dos puntos (21-23), pero las boricuas mantuvieron el control y cerraron el parcial tras un error de recepción dominicano y un ataque de Domínguez.

El segundo set fue de alto dramatismo. República Dominicana remontó de un 9-15 para colocarse 14-15 con un ataque de Paola Dionicio y un ace de Mondesi. Con el marcador 24-23 a favor de Puerto Rico, Mondesi empató el set y ambas escuadras desperdiciaron varias oportunidades de cerrarlo, hasta que Aquino lo definió 29-27 con un ataque desviado en el bloqueo dominicano.

El bloqueo dominicano marcó la diferencia en el tercer set, aprovechando los errores de Puerto Rico. Con la presión en el servicio de Almonte, República Dominicana dominó el parcial 25-11 y forzó el cuarto set.

El cuarto set fue muy disputado. Tras el empate a nueve, Rosaris Peña consiguió dos puntos consecutivos desde el servicio para poner a las dominicanas al frente. Sin embargo, Puerto Rico protagonizó una espectacular remontada desde una desventaja de cinco puntos para empatar a 18 y no volver a ceder. Aquino cerró el partido con un potente ataque que rebotó en el bloqueo de Mondesi, sellando la victoria y el bronce para Puerto Rico.

Ernesto Ricolt, entrenador de Puerto Rico, dijo emocionado: “Fue un tremendo partido, por poco se nos va. República Dominicana es un tremendo equipo, con estatura alta. La verdad, nos merecíamos la victoria. Hemos trabajado fuerte con el poco tiempo que tenemos”.