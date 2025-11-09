México remonta y defenderá título Norceca U17, Dominicana disputará medalla de bronce

México protagonizó una impresionante remontada 3-2 (21-25, 15-25, 25-19, 25-20, 15-13) sobre República Dominicana para avanzar al partido por la medalla de oro del Campeonato Continental NORCECA Femenino Sub-17 2025, donde defenderá su título en el Gimnasio Nacional de San José, Costa Rica.

México enfrentará a Estados Unidos en la final por el oro este domingo, mientras que República Dominicana disputará la medalla de bronce ante Puerto Rico.

El campeón del torneo clasificará al Campeonato Mundial Femenino Sub-17 de la FIVB 2026 en Chile. La FIVB confirmará en una fecha posterior el número total de plazas asignadas a NORCECA.

México conquistó la medalla de oro en la edición inaugural del evento celebrada en Tegucigalpa, Honduras (2023), también remontando dos sets en contra para derrotar a Puerto Rico. En esa misma edición, República Dominicana cayó en el partido por el bronce ante Canadá.

México dominó el encuentro en ataques (59-45) y puntos de servicio (9-6), mientras que República Dominicana fue superior en el bloqueo (20-11). México cometió 31 errores no forzados y las dominicanas 22.

Emily Camarena lideró a México con 20 puntos (19 ataques, 1 ace), seguida por Isabella Gallardo con 19 (11 ataques, 7 bloqueos, 1 ace) y Evelyn Díaz también con 19 (12 ataques, 2 aces). Adriana Hernández aportó 10 puntos.

Por República Dominicana, Rayni Mondesi fue la máxima anotadora del encuentro con 27 puntos (20 ataques, 6 bloqueos, 1 ace), y Leandry Almonte agregó 14 (13 ataques, 1 ace). Shanty Pérez sumó 10 puntos, mientras que Rosaria Peña consiguió 8 puntos en bloqueo.

República Dominicana dominó los dos primeros sets, aprovechando los errores ofensivos de México y el potente ataque de Mondesi y Almonte. Tras ir abajo 0-2, México se reorganizó con Camarena y Gallardo al frente, liderando una remontada inspirada a partir del tercer set. La presión en el servicio de Díaz y Hernández, junto con los bloqueos de Gallardo, ayudaron a México a cambiar el ritmo del partido.

México mantuvo su impulso en el cuarto set, tomando ventaja de 5-1 y ampliándola a 12-5 con bloqueos dominantes de Gallardo y Hernández. Díaz continuó sumando puntos y Gallardo selló el set con un potente remate para forzar el desempate.

En el decisivo quinto set, ambos equipos intercambiaron puntos en un emocionante cierre. Empatadas 13-13, un error en el servicio dominicano colocó a México 14-13, y Gallardo selló la victoria con un ace, completando la extraordinaria remontada y asegurando su lugar en la final.