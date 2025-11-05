Dominicana supera 3-0 a Canadá en el inicio del torneo NORCECA femenino U17

El sexteto femenino de República Dominicana inició con buen pie su participación en el Campeonato Continental NORCECA Femenino Sub-17 2025 con una victoria en sets corridos 3-0 (25-23, 25-22, 25-21) sobre Canadá, en el primer partido del Grupo A celebrado en el Gimnasio Nacional de San José, Costa Rica.

En su próximo compromiso, República Dominicana será hoy miércoles cuando se enfrente a Surinam a las ocho de la noche (hora dominicana) mientras que Canadá jugará ante el equipo anfitrión, Costa Rica.

Leandry Almonte encabezó la ofensiva dominicana con 19 puntos (18 ataques, 1 bloqueo), seguida de Rayni Mondesí con 17 puntos (14 ataques, 3 bloqueos). Por Canadá, Naya Grimm y Elaina Grover fueron las más destacadas con 9 y 8 puntos, respectivamente.

Por Canadá, Naya Grimm y Elaina Grover fueron las más destacadas con 9 y 8 puntos, respectivamente.

El encuentro fue muy disputado, con emocionantes cierres en cada set. Ambos equipos intercambiaron puntos al inicio del primer parcial, hasta que las dominicanas tomaron ventaja con un remate de Jarolin Durán, un bloqueo de Rayni Mondesí y un ace de Rosaris Peña para colocarse 13-9 arriba.

Canadá, liderado por Naya Grimm, Winji Magdi y Chloe Dumont, reaccionó para acortar la distancia. Un potente ataque de Leandry Almonte colocó a República Dominicana en punto de set, pero Shayla Byrnell lo salvó. Finalmente, Mondesí cerró el set con un remate desde la zona de atrás para el 1-0.

República Dominicana arrancó fuerte nuevamente en el segundo set con una racha de 5-0, extendiendo su impulso hasta el 11-2, con Elizabeth García sumándose a la ofensiva. Canadá mostró paciencia y empató a 12 puntos, guiado por Byrnell y Grimm, quien además dio la ventaja 14-12 con sus saques. Un bloqueo de Elaina Grover dio ventaja a Canadá 16-14, pero las dominicanas se recuperaron. Dos errores canadienses ayudaron a las quisqueyanas a retomar el liderato 21-19 y cerrar otro ajustado parcial 25-22.

Canadá inició el tercer set al frente 5-3, impulsado por la ofensiva de Dumont, y amplió la ventaja 7-4. Con el apoyo de Magdi y Grover, las canadienses se mantuvieron arriba 16-11. Sin embargo, las dominicanas reaccionaron, impulsadas por los potentes remates de Shanty Pérez para acercarse a un punto (18-17). Charlie Visser mantuvo la ventaja canadiense con su servicio, pero las dominicanas empataron a 21, con Mondesí efectiva en la red. Tras un gran esfuerzo defensivo, Almonte selló la victoria con dos potentes remates consecutivos.

República Dominicana fue superior en ataques (37-31) y bloqueos (9-3), mientras que Canadá lideró en puntos directos de servicio (7-2). Ambos equipos tuvieron una cantidad similar de errores no forzados, con 25 para República Dominicana y 27 para Canadá..