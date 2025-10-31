“La Copa de Voleibol GBC Gran Santo Domingo” inicia este sábado en Los Prados

La primera Copa de Voleibol GBC "Gran Santo Domingo 2025 en Sub 17 femenino", se inaugurará este sábado con la participación de ocho clubes, cuatro de la Provincia Santo Domingo y cuatro del Distrito Nacional, a las 9:00 de la mañana en las instalaciones del Club Los Prados.

El presidente del Proyecto de Selecciones Nacionales de voleibol, licenciado Cristóbal Marte Hoffiz recibió la Copa que se disputará en la justa que se jugará los próximos cuatro fines de semanas.

"Agradecemos al empresario y deportista, Raymond Rodríguez, presidente de la Fundación GBC por, nueva vez, apoyar este proyecto donde continuará surgiendo el futuro del voleibol", dijo Marte Hoffiz

De inmediato, Marte Hoffiz entregó junto a Raymond Rodríguez los uniformes a una representación de tres atletas por clubes. Igualmente, dio la utilería a los entrenadores. Esa donación a los clubes de la utilería, a nombre de la NORCECA tuvo un costo de 750 mil pesos.

Marte valoró el trabajo que hacen las inmortales del deporte y ex reinas del Caribe, Milagros Cabral y Cosiris Rodríguez, así como la futura Inmortal, Priscila Rivera.

En la Primera Copa GBC de Voleibol “Gran Santo Domingo 2025” competirán los clubes del Distrito Nacional, los Cachorros de Cristo Rey, Futuro Voleibol Club, Varias Luces y Club Naco. Por la provincia Santo Domingo, Calero, Invivienda, Renovación de los Alcarrizos y Malanga de Manoguayabo.

Había una representación de las atletas de las Reinas del Caribe, de las selecciones sub-17 y sub—21, así como los entrenadores de los equipos nacionales. Angel Rivas, presidente de la ASOVODINA.

Valora el compromiso social

De su lado, el presidente de la Fundación GBC, Raymond Rodríguez dijo esto es un matrimonio sin divorcio con el voleibol femenino que siempre coloca en alto la bandera dominicana en competencias internacionales.

“A ustedes jovencitas de 17 años tienen una gran responsabilidad porque serán muy pronto las futuras Reinas del Caribe, les pido que trabajen duro, respeten a los mayores y nunca abandonen sus estudios”, añadió Rodríguez, quien estuvo acompañada de Francisca Santana, directora de Mercado y eventos de la empresa.

Rodríguez afirmó que como empresa han abrazado esa causa en la primera edición de la Copa GBC Gran Santo Domingo del voleibol, la GBC tiene un compromiso social y el voleibol se ha convertido en un gran referente “por eso desde el sector privado lo apoyamos”.

“Como empresa desde el inicio desde su fundación hemos venido trabajando con el sector Salud, estamos comprometidos con la salud integral y el deporte es una de las expresiones más completas, también trae disciplina y superación”, enfatizó.