Navarrete y Tamboril, campeones del Torneo Intermunicipal de Santiago

Los sextetos de Navarrete, en la rama femenina, y Tamboril , en la masculina, se coronaron campeones de la versión número 49 del Torneo Intermunicipal de Voleibol Superior de esta provincia, celebrado exitosamente en el polideportivo de Licey al Medio.

Navarrete, dirigido por el inmortal Héctor Romero, derrotó en la final 3-0 (25-22, 25-20, 25-16) a Cienfuegos, sustentado, principalmente, en la gran labor combinada de Hailey Henríquez (17) y Yaelín Cruz (16), quienes marcaron 33 puntos entre las dos.

En la causa perdida por Santiago Oeste sobresalieron en el apartado ofensiva Glenis Almonte con doce 12 y María de la Rosa 11.

Tamboril, bajo las riendas de José –Cheché— Taveras, venció 28-26 y 25-19 a San José de las Matas (Sajoma) en los primeros dos parciales y todo parecía que le daría un 3-0, pero no fue así.

Sajoma subió su nivel de juego y se impuso 25-20, 25-23 en los dos siguientes para extender el emocionante encuentro a un decisivo quinto sets.

Los tamborileños, con un memorable ataque desplegado por su salidor Edward Rojas Junior, lo ganaron 20-18 y levantaron el trofeo de campeón por tercer año consecutivo.

Rojas Junior, quien montó un espectáculo ofensivo, anotó 38 puntos, distribuidos en 32 remates, tres bloqueos y tres “aces”. El estelar jugador de esquina tuvo en Jesús García, que sumó 22, el complemento ideal.

Por los hoy subcampeones del Torneo Intermunicipal de Voleibol Superior de la Ciudad Corazón, Omar Jáquez marcó 26 y Antonio Rodríguez 20.

Francisco Leonis Fernández, el alcalde Domingo Almonte y José –Yeye—Aybar galardonan a Navarrete, monarca femenino del torneo.

ceremonia de premiación

Los conjuntos de Tamboril y Navarrete, además del trofeo de campeón, recibieron 100 mil pesos en efectivo de parte del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, quien es nativo de Licey al Medio.

El empresario Francisco Leonis Fernández y José –Yeye—Aybar, presidentes del Comité Organizador y de la Asociación de Voleibol de Santiago (ASOVOSACA), respectivamente, se mostraron regocijados por el éxito alcanzado en la edición 49 del más tradicional torneo de voleibol superior que se realiza en el país.

“Yeye” Aybar destacó que el encomiable trabado realizado por Leoni Fernández fue fundamental para que el municipio de Licey al Medio aprobara con altas calificaciones el reto de servir de sede al torneo.

En la justa compitieron, asimismo, en ambas ramas los representativos de Villa González, Gurabo, Puñal y los anfitriones de Licey.