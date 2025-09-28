Estados Unidos y Puerto Rico ganan Clásico Punta Cana de Voleibol Norceca

Las duplas de Estados Unidos y Puerto Rico se alzaron este domingo con los máximos honores en la conclusión de la novena edición del Clásico de Voleibol de Voleibol de Playa Punta Cana Norceca.

Los norteamericanos James Drost y Troy Field se impusieron en tres sets (21-19, 17-21, 15-10) a los cubanos Damián Gómez y Eblis Veranes, en el torneo que se celebró en la playa Los Corales de esta ciudad.

El bronce le correspondió a los mexicanos Carlos Ayala y Antonio Lares, quienes doblegaron a los nicaragüenses Rubén Mora y Dany López con pizarra dos sets por cero (21-16, 21-18).

Las boricuas Allanis Nanas y María González volvieron a ganar el oro en un circuito Norceca de Voleibol Playero.

rama femenina

En la rama femenina las boricuas Allanis Nanas y María González se alzaron con su sexto título en lo que va de año en un evento de voleibol de playa.

Navas y González doblegaron a las norteamericanas Geena Urango y Mariah Whalen en tres sets (19-21, 21-17- 15-10), en el torneo que reunió a 31 equipos de 12 países.

La medalla de bronce le correspondió a las canadienses Alison McKay y Darby Dunn con marcador dos sets por cero (21-12, 21-10).

"Hemos concluido dos fines de semanas de puro voleibol de playa. Esto es una muestra de que el turismo deportivo sigue creciendo en nuestro país, gracias las hermosas playas con las que contamos, las cuales son idóneas para montar estos eventos Norceca", expresó Amós Anglada, organizador y vicepresidente de la Federación Dominicana de Voleibol (Fedovoli).

El tradicional torneo tuvo la presencia de atletas de Islas Cayman, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua, Puerto Rico, Canadá, Islas Vírgenes, Estados Unidos y el anfitrión República Dominicana, entre otros.

El evento, que cuenta con el aval de la Fedovoli, estuvo organizado por la Fundación Dominicana de Turismo Deportivo y la Confederación Norceca, entre otros.

A la final del torneo se dieron cita Ariel Sainz, vicepresidente ejecutivo de la Norceca; Juan Pablo Deschamps, de la Politur; Heidy Valverde, directora de competencia de la Norceca, entre otros.