Inicia este viernes el Clásico Punta Cana de Voleibol con binomios de 12 países

Este viernes se dará inicio a la novena versión del Clásico de Voleibol Punta Cana Norceca con la participación de 31 equipos.

El tradicional evento contará con la presencia de atletas de más de 12 países entre los que se encuentran Islas Cayman, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua, Puerto Rico, Canadá, Islas Vírgenes, Estados Unidos, el anfitrión República Dominicana, entre otros.

“Durante dos fines de semana todos los ojos de los amantes al voleibol de playa ponen sus miradas sobre República Dominicana, ya que el pasado domingo concluyó el clasificatorio al Mundial que será en Australia y este fin de semana se realizará el Clásico Punta Cana, siendo una muestra de que el país es una plataforma importante para el montaje de estos torneos Norceca”, expresó Amós Anglada, vicepresidente de la Federación Dominicana de Voleibol (Fedovoli).

La justa contará con el respaldo del alcalde de Verón Punta Cana, Ramón Ramírez (Manolito), al igual que de Industria San Miguel del Caribe, con sus productos Generade y agua Cool Haeven.

El evento, que cuenta con el aval de la Fedovoli, estará organizado por la Fundación Dominicana de Turismo Deportivo, Marketing Sport Event, cuenta con el apoyo de la Confederación Norceca, Alcaldía de Verón, ASOLESTE, entre otros.