Puerto Rico derrota 3-0 a República Dominicana en Final Six en México

Puerto Rico consiguió su primera victoria en el Final Six Femenino NORCECA 2025 con un contundente triunfo 3-0 (25-16, 25-16, 25-22) sobre las campeonas defensoras, República Dominicana, la noche del martes en la Unidad Deportiva López Mateos en Guadalajara.

El equipo dominicano se enfrenta este miércoles ante Estados Unidos a las seis de la tarde (hora dominicana).

Con este resultado, Puerto Rico iguala su récord en 1-1, mientras que República Dominicana también queda con marca de 1-1. Los mejores cuatro equipos al finalizar la ronda preliminar avanzarán a las semifinales cruzadas. Puerto Rico se enfrentará a Canadá y República Dominicana jugará contra Estados Unidos en sus próximos partidos.

El ataque bien balanceado de Puerto Rico, liderado por Diana Reyes, Valeria Vázquez y Decelise Champion, les dio una cómoda victoria en el primer set. El sólido bloqueo y el servicio agresivo desestabilizaron el sistema de juego dominicano, manteniendo bajo presión a las campeonas defensoras desde el inicio.

En el segundo set, Puerto Rico tomó una amplia ventaja de 16-9, impulsado por la presencia de Champion en la red y ataques oportunos. A pesar de los fuertes ataques de Florangel Terrero y Alondra Tapia, Puerto Rico se mantuvo firme, con un bloqueo de Alba Hernández sobre Tapia y un ataque de Reyes contra Angélica Hinojosa para cerrar el set.

El tercer set se mantuvo parejo hasta el 5-5, cuando Puerto Rico tomó ventaja gracias a un toque de Santiago, un remate de la colocadora Wilmarie Rivera y un error dominicano para ponerse 8-5. El bloqueo de Terrero y una ofensiva final de Madeline Guillén mantuvieron a República Dominicana cerca, pero Vázquez y Paola Santiago ampliaron la ventaja de Puerto Rico a 22-19. Vázquez selló la victoria con un remate decisivo ante el bloqueo de Samaret Caraballo.

Puerto Rico dominó en todas las estadísticas: ataques (36-33), bloqueos (9-6) y aces (4-1), además de aprovechar 26 errores del rival, frente a 14 propios.

Valeria Vázquez y Decelise Champion lideraron la ofensiva de Puerto Rico con 11 puntos cada una, incluyendo cuatro bloqueos de Champion. Diana Reyes aportó 10 puntos. Madeline Guillén fue la única jugadora dominicana en doble dígito, liderando a todas las anotadoras con 16 puntos.

Valeria Vazquez, máxima anotadora de Puerto Rico declaró que "ante México ayer no tuvimos buen servicio y hoy eso fue la clave para el triunfo. Todas las que se pararon en la línea del servicio se enfocaron en presionar a República Dominicana. El triunfo en tres sets nos da mayor confianza. Mañana no podemos confiarnos".

Madeline Guillen, máxima anotadora de República Dominicana, dijo que "el entrenador tuvo que hacer cambios en nuestra alineación porque tuvimos mala recepción. Intentamos hacer lo mejor para obtener un buen resultado. Mejoramos en algunos aspectos, pero no se logró. Debemos entrenar mejor nuestro servicio y recepción para los próximos partidos".