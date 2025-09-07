Licey al Medio debuta triunfante en el Torneo Intermunicipal de Voleibol de Santiago

Los anfitriones de Licey al Medio debutaron derrotando a Puñal en ambas rama en el inicio de la edición número 49 del Torneo Intermunicipal de Voleibol Superior de Santiago.

El sexteto femenino de Licey se impuso 3-0 (25-7, 25-13, 25-19), sustentado, principalmente, en el gran trabajo del binomio de “Las María” (María Brito y María Tavárez), quienes anotaron diez puntos cada una.

En el torneo varonil derrotaron a Puñal en un emocionante encuentro que se extendió a cinco sets (25-18, 24-26, 25-17, 21-25, 22-20).

Licey y Puñal conforman el Grupo B, conjuntamente con Gurabo y Tamboril, mientras que en el A participan Cienfuegos, Villa González, Navarrete y Sajoma.

Ceremonia

La vistosa y emotiva ceremonia de apertura en la que estuvo presente el alcalde Santiago, Ulises Rodríguez, inició con la entonación del himno nacional a cargo de la banda de música del Ministerio de Defensa, el desfile de los equipos, a los que se sumaron los sextetos masculinos y femeninos de Santiago, campeón y tercer lugar, respectivamente, del Campeonato Nacional de Voleibol U17, y las palabras de bendición del padre Ángel Polanco.

El acto alcanzó su punto más alto con los sentidos homenajes tributados a la familia Fernández Onofre, de la que el ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre, es un prominente miembro, así como su hermano Francisco Leonis y doña Mariana, la madre de ambos y una de las primeras voleibolistas de categoría superior que tuvo Licey y Santiago.

Francisco Leonis Fernández hijo tuvo elogiosas palabras para el ministro Fernández Onofre, su tío, por haber alcanzado el grado más alto de la carrera militar, y para su padre Francisco Leonis por haberle llevado por los caminos del deporte y por la confianza que siempre le ha depositado.

Igualmente, los organizadores reconocieron a la familia Minaya, incluido el que de manera póstuma se le hizo a Tony Minaya, uno de los más completos deportistas de la provincia de Santiago.

También, agradeció a Juan Lucas Alba, presidente del Grupo Súper Alba; Ambiorix Cabrera, de APPROAMOLI, así como al alcalde de Licey, Domingo Almonte, Víctor De Aza, presidente de la Liga Municipal Dominicana, y Wellington Arnaud, director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), por todo el apoyo que han dado para que el torneo se celebre con el éxito concebido.

Manifestó que sin el apoyo de AGROFEM, Grupo Súper Alba, la Alcaldía de Licey, del Instituto Nacional de Aguas Potable (INAPA), Liga Municipal Dominicana, APPROAMOLI, Telecable Global, AYN Uniformes, Instituciones Pecuarias, Federación Dominicana de Voleibol (FEDOVOLI), Norceca, la Asociación de Voleibol de Licey al Medio (ASOVOLI),SONAPEC y Centro Hierro Taveras eso no sería posible.

Las palabras centrales estuvieron a cargo de José –Yeye—Aybar, presidente de la Asociación de Voleibol de Santiago de los Caballeros (ASOVOSACA), quien pronosticó que el municipio de Licey al Medio aprobará con altas calificaciones el reto de servir de sede en su polideportivo del más longevo torneo superior de voleibol del país, distinción que no tenía desde 2016.

El director del INEFI, Alberto Rodríguez, quien distribuyó balones a los 16 equipos participantes y prometió dotar el techado de tabloncillo y un abanico industrial para mitigar las altas temperaturas.

En la ceremonia también se dirigieron a los presentes el alcalde de Licey, Domingo Almonte; el empresario Lucas Alba, el presidente de la Liga Municipal, Víctor De Aza; el vicepresidente de Fedovoli, Amós Anglada, quienes exhortaron a los atletas a defender los colores del uniforme con pasión, compañeros, disciplina y respeto para el contrario.

El saque de honor lo hizo el ministro Fernández Onofre, mientras que Richy Paulino tomó el juramento de honor.