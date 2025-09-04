El Torneo Intermunicipal de Voleibol de Santiago inicia el sábado en Licey

La versión número 49 del Torneo Intermunicipal de Voleibol Superior de Santiago será inaugurado el próximo sábado, a partir de las seis de la tarde, en el polideportivo de Licey al Medio.

Los detalles de la tradicional justa fueron ofrecidos ayer por el empresario Francisco Leonis Fernández y José –Yeye—Aybar, presidentes del Comité Organizador y de la Asociación de Voleibol de Santiago (ASOVOSACA), respectivamente, en el marco de una nutrida rueda de prensa realizada en el Restaurant Vaca Brava, de ese municipio.

Leonis Fernández resaltó que a la ceremonia inaugural asistirán el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, quien es nativo de Licey; Wellington Arnaud, director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), y Víctor De Aza, presidente de la Liga Municipal Dominicana.

Igualmente, dijo que en el acto de apertura estarán los empresarios Juan Lucas Alba, gerente general del Grupo Supe Alba S.R.L, y de Ambiorix Cabrera, APPROAMOLI, así como del alcalde de Licey, Domingo Almonte, entre otros.

“Tenemos varios meses trabajando en todos los aspectos organizativos para tener un exitoso evento", destacó.

Leonis Fernández agradeció el respaldo recibido por parte de AGROFEM, Grupo Súper Alba S.R.L, la Alcaldía de Licey, Inapa, Liga Municipal Dominicana, APPROAMOLI, Telecable Global, AYN Uniformes, Instituciones Pecuarias, la Norceca y la Asociación de Voleibol de Licey al Medio (ASOVOLI), que preside Andrés Alba.

”Yeye” Aybar, en tanto, anunció que, como de costumbre, en la justa competirán nuevamente 16 equipos, divididos en dos grupos, en los cuales cada municipio tendrá dos conjuntos, uno en cada rama.

En el Grupo A competirán Cienfuegos, Villa González, Navarrete y Sajoma, mientras que en el B estarán Gurabo, Tamboril, Puñal y los anfitriones de Licey.

Aclaró que este viernes, un día antes de la apertura oficial del evento, habrá una cartelera de cuatro partidos, comenzando a las 2:30 de la tarde.

A primera hora se medirán las campeonas de Cienfuegos con el representativo de San José de las Matas (SAJOMA), mientras que a las cuatro chocarán los sextetos masculinos de ambos municipios.

Posteriormente, comenzando a las 6:30, jugarán Navarrete y Villa González en la rama femenina y a las ocho chocarán en la varonil.

Indicó que los amantes del voleibol tendrán la oportunidad de disfrutar durante cinco fines de semanas (viernes, sábados y domingos) de un certamen con un gran nivel técnico y competitivo. Cienfuegos es el campeón femenino del torneo y Tamboril en masculina.