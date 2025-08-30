Fallece Jenny Paulino, capitana y líder de la selección de voleibol de La Romana

Falleció esta madrugada a la edad de 35 años, víctima de un infarto al miocardio, la voleibolista Jenny Paulino, líder y capitana de la selección de La Romana.

Paulino sufrió un contundente golpe en la cabeza cuando se deslizó en la pasola que conducía mientras se desplazaba el sábado 23 de este mes por la calle Héctor René Gil de esa ciudad. Desde entonces estuvo en cuidados intensivos y no mejoró pese a que fue sometida a una cirugía craneal.

“Nos deja un inmenso dolor, porque era alegre, sana, cargada de inocencia. Una persona de corazón limpio. Sus compañeros y compañeras estamos destrozados. Jenny era de ésas personas fácil de querer”, expresó Amós Anglada, presidente de la Asociación de Voleibol de La Romana.

El cuerpo sin vida de Jenny está siendo velado en la Funeraria Romana. Mañana será trasladado al Pabellón de Voleibol Max Simon, su segunda casa, donde se le rendirán honores.

Posteriomente, a las tres de la tarde, será sepultada en el Cementerio La Romana-Higueral.

Humilde, sencilla e inteligente, no solo fue una destacada acomodadora que durante dos décadas defendió con orgullo la camiseta romanense en los torneos nacionales de distintas categorías.

En el campo del saber era Licenciada en Relaciones Internacionales, una condición que la colocaba muy por encima de sus pares, pero nunca hizo ostentación de esa superioridad y siempre tuvo un trato de igual a igual con sus compañeras.

Es la segunda pérdida que en el ámbito deportivo ha tenido La Romana esta semana. El pasado jueves falleció el veterano narrador Juan Báez.