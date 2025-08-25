Reinas del Caribe van a octavos de final en Mundial femenino de voleibol

La selección de República Dominicana se ha impuesto a México por 3-0 y se ha convertido en el primer conjunto del grupo F en asegurar su plaza en los octavos de final del Mundial femenino de voleibol que se está disputando en Tailandia.

Las dominicanas se deshicieron de un errático cuadro azteca en Chiang Mai con claridad, con parciales de 25-15, 25-17 y 25-20 y actuación destacada de la capitana Brayelin Martínez, máxima anotadora con 22 puntos, mientras que Sofía Maldonado fue la mejor en el rival, con 13.

“Estamos muy contentos con la clasificación. Llegar a la segunda ronda era un objetivo importante. Ahora tenemos que prepararnos para el siguiente objetivo, que es terminar primeros en el grupo”, aseguró el brasileño Marcos Kwiek, técnico de República Dominicana.

China y Colombia se enfrentarán en el segundo encuentro de la jornada del grupo F. Si el equipo asiático gana, conseguirá el segundo billete a octavos de final.

El miércoles terminará esta serie con los duelos Colombia-México y China-República Dominicana.

Junto a República Dominicana ya aseguraron previamente su presencia en las rondas eliminatorias Bélgica, Italia, Tailandia, Países Bajos, Brasil y Estados Unidos.