Voleibol RD vence con comodidad a Colombia en apertura de Copa Mundial

Voleibol RD vence hoy 3-0 a Colombia

en inicio del Campeonato Mundial en Thailandia

Chiang, Mai, Thailandia. (23-08-2025). La Selección Femenina de la República Dominicana obtuvo la madrugada de este sábado un cómodo triunfo ante Colombia 3-0 (25-15, 25-18 y 25-13, en el inicio del Campeonato Mundial de Voleibol, en choque correspondiente al Grupo F, en el evento que organiza la Federación Internacional de Voleibol.

Las dominicanas, número 10 e el mundo, regresarán a la cancha este lunes 25 de agosto a las cinco de la madrugada (5:00 am) cuando se medirán al sexteto de México, número 24 en el ranking mundial de la FIVB, en busca de su segundo triunfo en el Mundial.

El ataque de las ganadoras fue guiado por la capitana del equipo, Brayelin Martínez, quien lució superba en el ataque al lograr 20 puntos, seguida de Gaila González con 13 puntos, Yonkaira Peña anotó ocho y Jineirys Martínez aportó siete unidades. Las Reinas del Caribe tienen el auspicio del Ministerio de Deportes y del Farmacias GBC.

En las estadísticas del choque, las dominicanas dominaron en ataque46-26, en servicios 6-3 y en el bloqueo 11-8. Camila de la Rosa tuvo un buen desempeño en las acomodadas.

Por Colombia, brillaron Ana Karina Olaya con 11 puntos y Laura Pascua con nueve tantos.

Las Caribeñas dominaron sin problemas los tres parciales donde en cada uno se adelantaron en el marcador con buenas ventajas, y jamás la perdieron.

El miércoles 27, las actuales bi-campeonas de los Juegos Panamericanos, se verán la cara ante el sexteto de China, número cuatro a nivel mundial, a las 8:30 am,

Pies de fotos

Brayelin Martínez (20) de República Dominicana, logra pasar un potente ataque en el segundo parcial ante Colombia.

Jineirys Martínez (21) de la República Dominicana, hace un ataque efectivo por el centro.

Gaila González y Camila de la Rosa celebran una acción en el tercer sets del juego