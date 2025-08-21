La gran final del nacional masculino de voleibol U17 inicia este viernes en Higüey

Un total de 12 provincias se disputarán el título este fin de semana en la última parada del Torneo Nacional de Voleibol Masculino U17, que se escenificará en la provincia La Altagracia en opción a la Copa Vermont.

La justa, que iniciará este viernes a las 5:30 de la tarde y concluirá el domingo, tiene especial dedicatoria al obispo de La Diócesis de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte.

Iván Güilamo, presidente Asociación de Voleibol de La Altagracia, informó que en el torneo competirán las selecciones de las provincias Hermanas Mirabal, Monte Plata, La Romana, San Cristóbal, Barahona, Elías Piña, Samaná, Barahona, Santiago, Santiago Rodríguez, La Vega y la anfitriona.

Precisó que los juegos se realizarán de manera simultáneas en los techados Luciola Pion, Leo Tavárez y Savica.

Resaltó el gran trabajo realizado por el comité organizador del evento, el cual está presidido por la doctora Daysi De Oleo, gobernadora de la Provincia La Altagracia.

Manifestó que solo están a la espera de la hora del pitazo inicial porque se ha trabajado con suficiente tiempo de antelación en los renglones alimentación, hospedaje, transportación para que el certamen se realice con el éxito concebido.

El mismo cuenta con el aval de la Federación Dominicana de Voleibol (Fedovoli), que preside el licenciado Alexis García. Como director técnico fungirá Henry Puello.

La pasada semana, San Cristóbal conquistó el cetro de campeón nacional femenina de la categoría U17 tras vencer en la final al Distrito Nacional en el polideportivo de la provincia Hermanas Mirabal.

En la conferencia de prensa efectuada en la sede de la gobernación estuvieron presentes, también, director general José Báez; Snayder Zorrilla, presidente de La Unión Deportiva provincial; Ruddy Martínez, director Municipal de Deportes, y Roberto Areché, presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos.