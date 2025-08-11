San Cristóbal se proclama campeón nacional infantil de voleibol femenino

San Cristóbal se proclamó campeón del Torneo Nacional de Voleibol Infantil Femenino tras vencer en la final 2-1 (25-18, 22-25, 15-12) al Distrito Nacional en un emocionante partido escenificado en el multiuso de la provincia Hermanas Mirabal 2025.

Las jugadoras más destacadas por el conjunto ganador de la medalla de oro fueron Leandry Almonte con 13 puntos y Yomarlin Heredia 9. Por las capitaleñas, Cristal Morla marcó diez y Yenifer Polanco ocho.

El equipo ganador recibió la Copa Coopesa, donada por la Cooperativa de Servicios Múltiples de Salcedo y entregada por la gobernadora de la Provincia Hermanas Mirabal y presidenta del comité organizador, licenciada Lissette Nicasio de Adames.

Previamente, Santiago superó, viniendo de atrás, en otro partidazo a La Vega 2-1 (22-25, 25-22, 15-13) obtuvo la medalla de bronce.

Esther Rondón, con 15 unidades, lideró el apartado ofensivo del representativo de la Ciudad Corazón, estropeando así el extraordinario juego desplegado por la vegana Ashley Almengó, quien fue la mejor del encuentro con un total de 18 puntos.

Equipo todas estrellas

El entrenador de San Cristóbal, Ramón Serrano, junto al grupo de jugadoras que integraron el equipo Todas Estrellas del torneo.

En la ceremonia de premiación, también se reconoció el talento individual de las atletas más sobresalientes del torneo. La sancristobalense Leandry Almonte Arias fue seleccionada Jugadora Más Valiosa.

La Mejor anotadora fue Mariycelin Cuello, de Pedernales. Su compueblana Mariceli Cuello (Mejor Ataque: Julianny Collado, de Santiago, Mejor Bloqueo, y su compañera Ashley Almengó resultó escogida como Mejor Defensa.

Asimismo, Alba Rosario (La Vega) Mejor Servicio, en tanto que Rosalía Mejía y Yuleimy Made, ambas del Distrito Nacional, cargaron con las medallas correspondientes al Mejor Bloqueo y Mejor Recepciónm respectivamente. Ramón Serrano, de San Cristóbal, fue nombrado Mejor Entrenador.

Participaron también las selecciones de las provincias Hermanas Mirabal, La Romana, Monte Plata, San Juan de la Maguana, Pedernales, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel y Santiago Rodríguez.