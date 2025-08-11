Corea dispone 3-0 de Dominicana en Mundial U-21 de Voleibol

El combinado de Corea obtuvo este lunes una fácil victoria tres por cero (25-12, 25-20 y 25-15), sobre la República Dominicana, en la continuación del Campeonato Mundial U-21, en choque correspondiente al Grupo B, en el evento que organiza la Federación Internacional de Voleibol.

El equipo dominicano, que tiene ahora marca de uno ganado y tres perdidos, jugará la madrugada de este martes a las 5:00 am, ante el seleccionado de Croacia.

El ataque de las ganadoras fue liderado por Jua Lee con 14 puntos, al igual que Eunji Shin y Sabeen Kim se fue con 12 puntos.

En la causa perdida, por la Republica Dominicana, Virelys Rivera marcó ocho puntos, Estela Santos anotó cuatro tantos, lo mismo que Julie Arias.

En las estadísticas del juego, Corea dominó el ataque 37-21, el bloqueo 7-6. Y el servicio quedo 12-3. El equipo dominicano cuenta con el respaldo del Ministerio de Deportes y Farmacias GBC.

Las criollas han perdido los últimos tres partidos que han visto acción en el Campeonato Mundial de Voleibol U-21.