La Asociación de Voleibol del Distrito Nacional inicia su torneo juvenil

La Asociación de Voleibol del Distrito Nacional (Asovodina) inauguró este fin de semana su tradicional torneo juvenil, que se extenderá hasta el 24 de este mes, con la participación de 36 equipos, de los cuales 30 son femeninos y 6 masculinos.

El acto de apertura tuvo lugar en las canchas abiertas del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, con la presencia de atletas, entrenadores y dirigentes deportivos.

Las palabras centrales estuvieron a cargo del presidente de Asovodina, Ángel Rivas, quien destacó la importancia del torneo como plataforma para el desarrollo del talento joven del voleibol capitalino.

“Nos sentimos muy orgullosos de ver a tantos jóvenes comprometidos con este deporte. Además, pronto estaremos de regreso en nuestra casa, el Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico totalmente remozado para seguir impulsando nuestro programa de desarrollo en ambas ramas”, expresó Rivas.

El juramento deportivo fue realizado por el atleta Adrián De León, representante del programa de desarrollo de la asociación.

Entre los clubes participantes se encuentran: Club Ajapro, Azulito, Varias Luces, Claret, Naco, Los Cachorros, Arroyo Hondo, Alice, María Auxiliadora, San Pedro, entre otros.

motivo homenaje

En un gesto de respeto y reconocimiento, durante la ceremonia se rindió homenaje póstumo a dos figuras emblemáticas del voleibol nacional: los profesores Ricardo Georiver Arias, fallecido en marzo, y Rubén Darío Andisin, fallecido el pasado 13 de julio. En su memoria, se dedicó un minuto de aplausos tras la entonación del Himno Nacional y la invocación religiosa.

Durante la primera jornada del torneo en la rama masculina el Programa del Distrito derrotó al Club Azulito (25-19 y 25-8); club Varias Luces 2-0 al Programa del Distrito "2" (28-26 y 25-20); club María Auxiliadora 2-0 al Programa del Distrito "2" (25-22 y 25-15).

En el femenino, Club Azulito 2-0 al Club San Pedro (25-6 y 25-20); Club Naco 2-0 al Club Claret (25-11 y 25-9); Los Prados 2-0 al Club Mi Esperanza (25-15 y 25-11); Club Los Cachorros 2-0 a la Academia Freddy Guillén (25-10 y 25-10); Academia del Distrito 2-1 al Club Alice (22-25, 25-13 y 15-6) y Centro de Desarrollo del Capotillo (CDC) 2-0 al Club Arroyo Hondo (25-22 y 25-12).