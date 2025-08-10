Las Reinas del Caribe y selección de Colombia se miden por la final de la Copa Panam

Después de perder el primer set, República Dominicana remontó y derrotó esta madrugada al equipo anfitrión México por 3-1 (28-30, 25-17, 25-18, 25-21) para buscar hoy domingo en la noche su sexto oro en la XXII Copa Panamericana de Voleibol Femenino de Mayores que se celebra en Colima, México.

Dominicana jugará en la Final contra Colombia y México ira por el bronce ante a Puerto Rico.

Las dominicanas lideraron en bloqueos 13-10, mientras que México fue mejor en ataques 53-52 y en servicios 4-2. El choque duro dos horas y 55 minutos.

Gaila González encabezo el ataque de las dominicanas con 24 puntos, seguida por las hermanas Brayelin y Jineiry Martínez con 17 y 10 tantos respectivamente.

Por México, Melanie Parra consiguió 19 puntos , Sofía Maldonado sumó 14, mientras que Jocelyn Urías añadió otros 10.

Marcos Kwiek, entrenador de República Dominicana: “Fue un buen juego de Semifinal, cometimos algunos errores, poco más de los normal, son cosas que tenemos que corregir mañana para la Final, tenemos también que trabajar un poco la concentración, pero este fue un juego de Semifinal con el equipo de casa, un auditorio lleno, así que yo creo que supimos manejar la situación, prpincipalmente en los momentos claves”.

Nicola Negro, entrenador de México: “ Fue un juego que en algunos momentos jugamos bien y en otros no tuvimos mucha lucidez para descifrar la jugadas, fallamos muchos ataques, claro que jugando con un equipo como Dominicana uno tiene que tomar algún riesgo”.