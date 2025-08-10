Mujer en la historia

Imagino que los datos de la señora Jen Pawol estarán circulando mucho en estos días. Ella se inscribe en la historia como la primera fémina en ser árbitra de Grandes Ligas, y eso es mucho decir.

La MLB hizo ese movimiento sin avisar, sin promocionarlo. Debutó el sábado en la serie de Marlins y Atlanta, y el domingo la colocaron detrás del plato a cantar bolas y strikes. No se trata de un relleno, le dan protagonismo de una vez, y envían el mensaje de que el asunto va en serio.

Cuando una mujer abre puertas hay que “cacarearlo” porque se trata de algo histórico. En 1896, por ejemplo, el francés Pierre de Coubertin promovió el retorno de los Juegos Olímpicos, y la primera versión se inauguró en Atenas, Grecia. Pero el propio organizador se opuso a la presencia de mujeres porque las consideraba no aptas para la práctica deportiva.

Sin embargo, le demostraron que estaba equivocado, y apenas en la siguiente edición, en 1900, celebrada precisamente en París, compitieron 20 mujeres.

Cada deporte tiene su historia, desde luego, y aquí les dejo algunos datos resumidos de la señora Pawol.

.- Ella tiene 48 años de edad, nativa de New Jersey y graduada universitaria.

.- En sus tiempos de atleta de primer nivel jugó fútbol soccer y fue cátcher de sóftbol, destacándose más en esta última disciplina. Luego fue árbitra de sóftbol.

.- En 2001 participó por Estados Unidos en la Serie Mundial de Béisbol Femenino como jugadora de Estados Unidos.

.- En 2011 decidió incursionar en el béisbol como árbitra, tomó varios cursos patrocinados por MLB, junto a otras dos mujeres. En 2016 ingresó a la Academia de Entrenamiento de Árbitros de Liga Menor, completando su curso en 2017. Debutó ese año en la liga Costa del Golfo.

Dice su reporte que en 2023 laboró a nivel de triple A en la Liga Internacional y Costa del Pacífico, y estuvo detrás del plato en el juego decisivo de ese año, la primera mujer en hacerlo en el circuito en 34 años. En 2024 trabajó en juegos de entrenamientos junto a otras dos mujeres. Lo hizo otra vez en 2025.

Ahora habrá más diversidad y más expulsiones, especialmente cuando esos bateadores le digan sus groserías a la mujer árbitra porque cantó algo que ellos están seguros no fue correcto. Será un asunto de “machismo”.

perdiendo mucho

Seguir de cerca a los equipos de Nueva York siempre es interesante. Son dos clubes con gran simpatía aquí, y ahora los Mets mucho más por la presencia de Juan Soto y demás.

Ambos equipos están en un periodo malo, y este fin de semana no fue la excepción.

.- Los Mets estuvieron de visita en Milwaukee y fueron barridos en los tres juegos, y en todos los anfitriones vinieron de atrás. Inclusive, de nada valieron, para el equipo, dos jonrones disparados por Soto viernes y sábado, ni sus dos hits del domingo.

Soto llega a 28 jonrones, sigue acercándose a los 30, y tal vez pueda alcanzar los 41 que disparó el año pasado. Este domingo se robó su base 18 de la campaña, y tan solo le han hecho un out. Tiene 67 empujadas, pero lejos de las 109 del año pasado. Soto mejora bastante y en sus últimos 7 juegos tiene de 26-8 para .308 con tres jonrones, 43 empujadas, 5 robos de base.

Milwaukee venció 7 por 6 luego de borrar una desventaja de 5-0 a mitad de partido. Isaac Collins le pegó jonronazo al boricua Edwin Díaz abriendo el noveno inning, decretando la 9na. victoria seguida de Milwaukee, que ha ganado 25 de los últimos 29. El venezolano William Contreras pegó par de jonrones como parte de la ofensiva local. En Milwaukee están súper integrados al equipo, que lidera la división Central con marca de 73-44, la mejor de MLB. Su asistencia de 43,600 fue la 7ma. venta total de la franquicia, lo cual no sucedía desde 2008.

HOUSTON: Los Astros fueron a Nueva York a darle trompadas a los pobres Yanquis, que no tienen forma de ganar. Houston triunfó el viernes, y el domingo por pizarra de 7-1 detrás del pitcheo de Jason Alexander, que permitió 1 hit en 6 entradas. Además, José Altuve no hizo caso de los abucheos y despachó jonrón al zurdo Max Fried en su primer turno, su número 250 de por vida.

Houston, con 66-52, sigue pegado de Seattle con 66-53, en la cima de la División Oeste de la Liga Americana. Los Yanquis (62-56) se alejan a 6 y medio de Toronto, y casi están perdiendo el chance de wild card. La situación es grave.