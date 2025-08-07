Este viernes inicia la Gran Final Torneo Nacional de Voleibol Infantil

La Gran Final Torneo Nacional de Voleibol Infantil Femenino Hermanas Mirabal se celebrará desde este viernes hasta el domingo en los municipios de Salcedo, Tenares y Villa Tapia.

La competencia reunirá a 12 equipos procedentes de distintas provincias del país, que han clasificado tras jornadas previas.

Las delegaciones participantes representan a las provincias Hermanas Mirabal, La Romana, Monte Plata, Zona Metropolitana, San Cristóbal, San Juan, Pedernales, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago y Santiago Rodríguez.

Los encuentros se jugarán en los polideportivos de los tres municipios, organizados en tres grupos de cuatro equipos cada uno.

Las competencias comenzarán a las dos de la tarde, mientras que la ceremonia inaugural será cuatro horas después en el polivalente del municipio de Salcedo.

La senadora Mercedes Ortiz, acompañada de la inmortal Cosiris Rodríguez, mientras hablaba en la actividad realizada en la gobernación de la provincia Hermanas Mirabal.

El torneo está coordinado por un Comité Organizador de alto nivel, presidido por la gobernadora provincial, licenciada Lissette Nicasio de Adames, e integrado por la senadora Mercedes Ortiz, los diputados Félix Hiciano y Dania de Jesús, y los alcaldes Kelvin Herrera (Tenares), Juan Ramón Hernández (Salcedo) y Raquel Rosario (Villa Tapia).

Asimismo, forman parte del comité José Francisco Fernández, director general del torneo; Silvio Jiminián, director Provincial de Deportes; Sandy Ortiz, encargada de Prensa; Yan Carlos Díaz, coordinador Municipal (Salcedo); José Toribio, coordinador Municipal (Villa Tapia); Carlos de La Cruz, coordinador Municipal (Tenares), y Silvio Monegro, asesor Técnico

Esta gran final, que reúne a 180 atletas, es de gran importancia para la provincia Hermanas Mirabal debido a que proyectará el talento emergente a nivel nacional.