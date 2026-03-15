Sabalenka remonta y se impone a Elena Rybakina para su primer título en Indian Wells

La número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, venció a Elena Rybakina 3-6, 6-3, 7-6 (6) en la final de Indian Wells el domingo para conquistar su primer título en el torneo del desierto de California.

Sabalenka, subcampeona en 2023 y 2025, selló la victoria en el BNP Paribas Open con un gran saque que Rybakina devolvió largo. Fue una tarde sofocante en la cancha, ya que las temperaturas se dispararon hasta superar los 32 grados Celsius.

Sabalenka, de 27 años, tuvo la oportunidad de cerrar el tercer set, pero perdió su servicio con el marcador 5-4. Rybakina se encontró con un punto de campeonato en el desempate, pero Sabalenka conectó un revés ganador.

Fue la 16.ª vez que se enfrentaron, y Sabalenka ahora tiene ventaja de 9-7. Rybakina, de Kazajistán, derrotó a Sabalenka en la final de las WTA Finals de 2025 y en el Abierto de Australia hace dos meses. También superó por poco a Sabalenka en la final de Indian Wells en 2023.

En la final masculina, más tarde el domingo, Daniil Medvedev se enfrenta a Jannik Sinner, quien ha ganado ocho de sus últimos nueve partidos contra Medvedev.