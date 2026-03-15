Navone derrota a Bellucci y se corona en la Copa Cap Cana ATP Challenger 175

El argentino Mariano Navone se coronó campeón de la Copa Cap Cana ATP Challenger 175 al derrotar este domingo al italiano Mattia Bellucci con parciales de 7-5 y 6-4, en una final vibrante que reunió intensidad, buen tenis y grandes emociones de principio a fin.

Navone supo responder en los momentos de mayor presión y mostró firmeza en los tramos decisivos del encuentro. En el primer set, ambos jugadores sostuvieron un duelo parejo, pero el argentino logró inclinar la balanza a su favor con un cierre sólido para llevárselo 7-5.

En la segunda manga, Bellucci intentó reaccionar y mantenerse en pelea, pero Navone volvió a imponer su ritmo, mostró consistencia desde el fondo de la cancha y manejó con inteligencia los puntos claves para sellar la victoria por 6-4 y quedarse con el título.

La final había despertado gran expectativa entre los seguidores del torneo por el nivel que ambos tenistas exhibieron durante toda la semana. Sin embargo, fue Navone quien terminó confirmando su gran momento competitivo con una actuación sólida y convincente en la definición.

Con este triunfo, Mariano Navone levanta un título importante en el circuito Challenger y deja su nombre grabado en la edición 2026 de la Copa Cap Cana, un torneo que continúa consolidándose como una de las paradas más atractivas del calendario tenístico en la región.