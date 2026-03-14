Jorge Subero Medina: “Los del ATP están enamorados de Cap Cana”

En Cap Cana, un esfuerzo económico que supera los 4 mil millones de dólares en su complejo deportivo es hoy una muestra del impacto que puede tener el sector privado en el desarrollo de un país.

Lo que inició como una licitación y un sueño en 2023 hoy se ha convertido en una casa para más de 20 tenistas de unos 15 países, además de jugadores locales que buscan sumar puntos en el ranking mundial en las canchas de Racquet Village.

Por segundo año consecutivo, Cap Cana ha sido sede del ATP Challenger 175, que se celebra del 13 al 15 de marzo.

Jorge Subero Medina, presidente ejecutivo del destino turístico, describió la celebración de este torneo como “una satisfacción del deber cumplido”.

También agregó: “Nos llena de orgullo ver cómo un proyecto que estaba en planes hoy se convirtió en realidad. Hace año y medio no teníamos nada y se construyó en tres meses.

Todo lo que tenemos es por exigencia de la ATP e hicimos el esfuerzo por el país, ya que, si nosotros no hacemos un buen trabajo, la República Dominicana no sale bien”.

Además, destacó el respaldo que ha recibido de los directivos de la ATP con la celebración del challenger en Cap Cana.

“Ellos están muy contentos, enamorados de Cap Cana. Ya tenemos la tercera versión asegurada para el próximo año y también buscaremos albergar una versión del Challenger 250”, destacó Subero Medina en respuesta a una de las preguntas de Listín Diario.

El empresario añadió que la justa marca el inicio de una serie de eventos alineados con la visión de turismo deportivo que promueve el Gobierno dominicano.

El torneo ha atraído a más de 20 mil visitantes y, según explicó, todos los hoteles de la zona se encuentran a plena capacidad mientras se desarrollan los partidos.

A disposición

Jorge Subero Medina aprovechó la ocasión para detallar los planes que tiene el complejo deportivo de Cap Cana.

El ejecutivo puso a disposición las instalaciones del destino para las respectivas federaciones de tenis, tanto la nacional como la internacional.

Destacó que esas conversaciones ya están avanzadas y que han tenido una gran recepción por parte de ambas instituciones.

“Nosotros estamos abiertos a cualquier solicitud por el bien del deporte. Esta inversión la hicimos para que nuestro país sea un escenario de vital importancia en el calendario mundial, pero también para seguir impulsando otros eventos internacionales”, destacó.

Cap Cana también fue el primer recinto del país en albergar un torneo de la PGA. Sucedió en 2008, cuando el evento se disputó del 31 de marzo al 6 de abril en el campo Punta Espada Golf Club, diseñado por Jack Nicklaus.