Mattia Bellucci se instala en semis del challenger Cap Cana

El italiano Mattia Bellucci volvió a protagonizar una de las sorpresas del Challenger 175 Cap Cana, tras derrotar en los cuartos de final al belga Raphael Collignon con marcador de 6-4 y 6-2.

Bellucci, actual número 94 del ranking mundial, forma parte de la nueva generación de tenistas italianos que ha ganado protagonismo en el circuito de la ATP Tour.

Ante un rival mejor ubicado en el ranking como Collignon, el italiano mostró un tenis variado y preciso, aprovechando con inteligencia los ángulos de la cancha.

Su revés plano a dos manos fue una de las armas más efectivas del encuentro y resultó clave para sellar una victoria que lo coloca en las semifinales del torneo.

En la siguiente ronda, Bellucci se enfrentará al ganador del duelo entre el serbio Miomir Kecmanović y el australiano Adam Walton.

Tras finalizar el partido, el jugador de 24 años reconoció que necesitó algunos juegos para entrar en ritmo durante el primer set, aunque aseguró que fue sintiéndose cada vez más cómodo a medida que avanzaba el encuentro.

“Por suerte he tenido partidos cortos. Me he sentido muy bien en este tipo de canchas rápidas”, expresó Bellucci, quien tradicionalmente se ha destacado en superficies de polvo de ladrillo.