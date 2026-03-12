Bautista Agut se impone Goffin en duelo histórico en el Dominicana Open, Copa Cap Cana

Roberto Bautista Agut fue el vencedor del duelo de la noche de este miércoles en el República Dominicana Open, Copa Cap Cana, superando a otro ex top ten del mundo, David Goffin.

El español marcó el ritmo del partido desde el primer peloteo para quedarse con un set inicial de manera holgada por 6-1, sin embargo, el belga plantó resistencia en el segundo parcial, aunque al final el ibérico volvió a tomar el control para sellar con un 6-4 su pase a la segunda ronda, donde enfrentará este jueves al segundo sembrado Valentin Royer, de Francia, en un encuentro pautado para no antes de las 6:00 de la tarde en el estadio Cap Cana.

David Goffin en el segundo set del duelo contra el español Bautista Agut.

En otro resultado de la jornada nocturna en la ciudad destino, el dominicano Nick Hardt batalló en un primer set contra el argentino Mariano Navone, tomando ese parcial por 7-6 (3) tras más de una hora en cancha, no obstante, molestias físicas aquejaron al local que no pudo sostener el ritmo de juego, cediendo las dos mangas siguientes por 6-2, 6-2, en un partido que se extendió por dos horas 41 minutos y que concluyó pasada la medianoche.

Asimismo, el japonés Shintaro Mochizuki también avanzó a la ronda de 16 dando cuentas del colombiano Nicolás Mejía por doble 6-2. En otro partido, el francés Luca Van Assche se impuso por sobre el australiano Tristan Schoolkate por 6-3, 6-3.

En los dobles, el chileno Tomás Barrios y el argentino Román Burruchaga se hicieron cargo de la cuarta dupla favorita del torneo, el belga Sander Gille y el holandés Sem Verbeek por 6-4, 6-7(8), 10-0, mientras que Romain Arneodo, de Mónaco, y Marcelo Demoliner, de Brasil, pasaron a cuartos de final al vencer 7-5, 6-3 a los neozelandeses Finn Reynolds y James Watt.

En busca de cuartos

El polaco Hubert Hurkacz, ex número seis del mundo y una de las principales atracciones del República Dominicana Open, Copa Cap Cana 2026, estará en acción este jueves debutando en el evento frente al italiano Mattia Bellucci.

El partido del actual 71 del mundo está pautado en el estadio Cap Cana para el segundo turno en una jornada que iniciará a las 3:00 de la tarde.

Hurkacz, que recibió un bye en primera ronda por su condición de cuarto favorito del ATP Challenger más grande de América Latina, es poseedor de ocho títulos ATP, incluyendo los Masters 1000 de Miami, en 2021, y Shanghai, en 2023.

También saltará a cancha este jueves el primer preclasificado, el serbio Miomir Kecmanovic, que tendrá como rival al estadounidense Mackenzie McDonald, quien tuvo que emplearse a fondo para imponerse sobre el español Martín Landaluce en dos horas y 20 minutos de partido con score final de 3-6, 6-2, 7-5.