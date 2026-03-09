Roberto Cid debuta este martes en la Copa Cap Cana

El dominicano Roberto Cid será el primer tenista local en debutar en el cuadro principal del República Dominicana Open, Copa Cap Cana 2026, lo que hará este martes no antes de las 6:30 de la tarde.

El partido del quisqueyano en el evento auspiciado por el Ministerio de Turismo será contra el belga Alexander Blockx, actual 97 del mundo, y a quien nunca ha enfrentado. En 2025, Cid fue el único dominicano en el main draw, avanzando a segunda ronda tras una victoria sobre el japonés Sho Shimabukuro 7-5, 6-3.

Este año, además de Cid, Nick Hardt buscará el título de la Copa Cap Cana, cuando enfrente el miércoles al argentino Mariano Navone, sexto favorito.

Otros partidos que tendrán lugar en el estadio Cap Cana este martes es el del chileno Nicolás Jarry que enfrentará al australiano Adam Walton, octavo preclasificado, no antes de las 4:30 de la tarde, y el duelo italiano entre Francesco Maestrelli y Mattia Bellucci para cerrar la jornada.

En el Grandstand, el chileno Tomás Barrios se medirá ante el quinto sembrado, el belga Raphael Collignon, encuentro pautado para no antes de las 6:30 de la tarde.

Final de qualy

Este lunes se llevaron a cabo los primeros duelos de la fase clasificatoria (qualy), en la que el hongkonés Coleman Wong se impuso por sobre el chino Zhizhen Zhang con pizarra de 61 36 63, mientras que el colombiano Nicolas Mejía superó al estadounidense Martin Damm por 63 64.

En otros resultados de la jornada inicial en el Tennis Village de Cap Cana el tunecino Moez Echargui venció al dominicano Alberto Puello 61 62, y el británico Arthur Fery derrotó al australiano Dane Sweeny 64 46 61.

Los ganadores de la primera ronda de la qualy jugarán este miércoles en busca de acceder al cuadro principal del torneo.

Copa Cap Cana

El República Dominicana Open, Copa Cap Cana, es un torneo ATP Challenger 175, que otorga esa cantidad de puntos para el circuito profesional a los campeones de dobles y sencillos, repartiendo 300 mil dólares entre los jugadores participantes.

Al torneo también se dan cita tenistas de Serbia, Estados Unidos, China Taipei, Polonia, República Checa, Bosnia y Herzegovina, Japón, Francia, España, India, entre otras naciones.

El evento se extenderá hasta el próximo domingo 15 de marzo, y las boletas para el mismo están a la venta en Uepa Tickets.