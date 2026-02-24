Craig Tiley será el CEO de la Asociación de Tenis de Estados Unidos

Craig Tiley asumirá este año como director ejecutivo de la Asociación de Tenis de Estados Unidos, anunció el martes el ente que organiza el Abierto de Estados Unidos.

Tiley dejará su cargo como director de la federación de Australia y como director del torneo de su certamen de Grand Slam, el Abierto de Australia.

La USTA (siglás en inglés de la federación estadounidense) indicó en un comunicado de prensa que Tiley comenzará el nuevo trabajo en los próximos meses.

Sustituye a Lew Sherr, quien dejó la USTA el año pasado para incorporarse a los Mets de Nueva York como presidente de operaciones comerciales. Sherr había sido el director ejecutivo de la USTA desde 2022.

Tiley, originario de Sudáfrica, fue el entrenador principal del equipo masculino de tenis de la Universidad de Illinois de 1994 a 2005, periodo que incluyó un campeonato de la NCAA y un récord de 32-0 en 2003.

Fue director del torneo del Abierto de Australia desde 2006 y supervisó su expansión a una cita de 15 días, con lo que batió récords de asistencia e ingresos. Tiley se convirtió en director ejecutivo de la federación australiana en 2013.

“Craig aporta una combinación poco común de credibilidad global al más alto nivel del deporte y un compromiso demostrado con el crecimiento del tenis desde la base”, indicó Brian Vahaly, presidente de la junta directiva de la USTA y codirector ejecutivo interino de la USTA. “Ese equilibrio es exactamente lo que este momento requiere”.