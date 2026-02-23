Cap Cana y Turismo dan detalles segunda edición del República Dominicana Open- Copa Cap Cana

Cap Cana Ciudad Destino y el Ministerio de Turismo anunciaron los detalles de la segunda edición del República Dominicana Open – Copa Cap Cana ATP Challenger 175, que se realizará del 9 al 15 de marzo de 2026, consolidando una vez más al país como sede estratégica dentro del calendario internacional del tenis profesional.

Durante la rueda de prensa celebrada en el JW Marriot, el presidente del consejo de administración de Cap Cana Fernando Hazoury, y el ministro de Turismo David Collado, contaron las novedades que trae esta nueva edición para el público expectante de ver a una importante selección de los mejores tenistas actuales en el mundo.

Fernando Hazoury, presidente del Consejo de Cap Cana, señaló que “Cap Cana se caracteriza desde sus inicios por ser sede de grandes eventos internacionales, y el deporte se vive en ella como una experiencia integral que involucra atletas profesionales, aficionados, familias, comunidades locales y colaboradores del sector.”

“La Copa Cap Cana es un ejemplo de eso, y este año trae consigo novedades que lo caracterizan como un evento inclusivo, sostenible, del más alto nivel, con atletas profesionales debajo de los top 100 del mundo, y con un pricemoney que se elevó a 300 mil dólares”, agregó mientras resaltó el honor que representa para la Ciudad Destino acoger esta nueva edición del torneo.

El ministro de Turismo, David Collado dijo que “eventos como este confirman que el turismo deportivo es una pieza clave en nuestra estrategia de diversificación, estoy convencido de que República Dominicana Open ATP 175 se irá posicionando como uno de los mejores torneos de tenis de la región”.

La edición 2026 incorporará el sistema de arbitraje electrónico BOLT 6, tecnología utilizada en Wimbledon 2025, convirtiendo al torneo en uno de los pocos Challenger 175 en implementar este sistema sin jueces de línea. La Federación Internacional de Tenis (ITF) ha clasificado estos sistemas por niveles de fiabilidad, reforzando la transparencia y precisión en cada partido. En esta edición además la Copa Cap Cana acoge y apoya a tenistas dominicanos, promesas del deporte local.

El recinto, valorado en aproximadamente tres millones de dólares, cuenta con seis canchas duras dentro de un complejo de 24,000 metros cuadrados, diseñadas bajo los estándares exigidos por la ATP para garantizar comodidad, entretenimiento y óptimas condiciones de competencia.

El torneo, que se disputa entre los prestigiosos Masters 1000 de Indian Wells y el Miami Open, ocupa un lugar privilegiado en la gira mundial, convirtiéndose en el escenario ideal para la preparación de los jugadores con un mismo clima, mismo tipo de superficie y mismas pelotas oficiales.

Un total de 21 tenistas de talla mundial ya han confirmado su participación, entre ellos Hubert Hurkacz (Polonia), Roberto Bautista Agut (España), Cristian Garin (Chile), Tomas Martín Etcheverry (Argentina), Alexandre Muller (Francia) y Mariano Navone (Argentina), entre otros destacados del ranking internacional.

En su primera edición en 2025, el torneo reunió a unos 80 jugadores dentro del top 100 mundial y recibió más de 18,000 visitantes, generando un impacto significativo en los sectores hotelero, gastronómico y de servicios, además de emplear a más de 800 personas de manera directa e indirecta.