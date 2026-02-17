Pegula liderará esfuerzos para mejorar el calendario del tenis femenino

Jessica Pegula, subcampeona del Abierto de Estados Unidos de 2024, encabezará un nuevo panel de 13 integrantes para sugerir cambios al calendario del tenis femenino, las reglas de puntos del ranking y los requisitos sobre competir en ciertos torneos, según una carta que la presidenta de la gira de la WTA, Valerie Camillo, envió el martes a jugadoras y directivos de certámenes.

Las tenistas, en ambos circuitos, se han quejado durante años de que la temporada del deporte es demasiado larga y la pretemporada es demasiado corta, y han lamentado otros factores que contribuyen a las lesiones y al agotamiento. Camillo indicó que el llamado “Consejo de Arquitectura de la Gira” hará recomendaciones a la Junta de la WTA. Espera que la reconfiguración pueda aprobarse para 2027.

“Ha habido un sentir claro en todo el Tour de que el calendario actual no parece sostenible para las jugadoras, dadas las presiones físicas, profesionales y personales de competir al más alto nivel”, escribió Camillo en la cartade la que The Associated Press obtuvo una copia.

La carta de Camillo, quien asumió la presidencia en noviembre, señaló que el consejo “se centrará primero en áreas en las que la WTA tiene autoridad directa para impulsar cambios, al tiempo que identificará oportunidades a más largo plazo que requerirán una coordinación más amplia en todo el deporte” —trabajando, eventualmente, con el circuito masculino ATP y los cuatro torneos de Grand Slam, explicó en una entrevista telefónica.

Camillo declaró a la AP: “Estamos muy abiertos a analizar de manera amplia un conjunto de posibles soluciones para esto... la idea es: entramos ahí con una mente muy abierta y un diálogo abierto”.

“No vamos a resolver el mundo entero (de inmediato). … La razón por la que no queremos esperar a: ‘oigan, hagamos esto como un sistema colectivo’, (es que) queremos ser oportunos, queremos estar enfocados en generar un impacto inmediato”, indicó.

Pegula, una estadounidense de 31 años y quinta del ranking, presidirá el panel.

Camillo comentó que Pegula “tiene una perspectiva única como jugadora de élite (y es) ampliamente respetada por su enfoque reflexivo y colaborativo”.

“Es uno de los deportes más duros, sobre todo cuando combinas no solo lo físico, sino el calendario, la soledad, el aspecto mental, lo difícil que es salir ahí y competir, semana tras semana, por tu cuenta”, señaló Pegula.

Aryna Sabalenka, número 1 del ranking, e Iga Swiatek, número 2, estuvieron entre más de media docena de bajas del torneo de la WTA de esta semana en Dubái. Durante un torneo previo al Abierto de Australia en enero, Sabalenka dijo que planeaba saltarse algunas paradas del circuito “para proteger mi cuerpo”.

“La temporada es definitivamente una locura”, afirmó entonces.

Además de Pegula, las jugadoras en activo que integran el consejo son la bielorrusa Victoria Azarenka, dos veces campeona del Abierto de Australia y exnúmero 1; la griega Maria Sakkari, dos veces semifinalista de Grand Slam y quien llegó a ser la número 3 del mundo; y la estadounidense Katie Volynets, la actual número 96.

Camillo, la directora ejecutiva de la WTA, Portia Archer, y otros tres directivos del circuito forman parte del panel, cuyos integrantes también incluyen a Anja Vreg, agente, exjugadora y exjueza de silla que preside la Junta de Jugadoras de la WTA; Bob Moran, cuya empresa Beemok Sports & Entertainment organiza torneos en Cincinnati y Charleston, Carolina del Sur; Laura Ceccarelli, quien representa a la región Asia-Pacífico en el Consejo de Torneos de la WTA; y Alastair Garland, director general de Octagon Tennis y miembro de la Junta Directiva de la WTA.