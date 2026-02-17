Alcaraz sufre con Rinderknech pero avanza en su debut en el Abierto de Catar

El número uno del mundo Carlos Alcaraz dio un paso hacia adelante en su campaña para embolsarse su primer título del Abierto de Catar al vencer este martes a Arthur Rinderknech, la mejor raqueta francesa, por 6-4 y 7-6 (7/5) en su estreno en la primera ronda en Doha.

El prodigio ibérico, de 22 años, consiguió en una hora y 47 minutos su octava victoria consecutiva, la primera desde que venció en Australia a principio de mes y se convirtió en el tenista más joven en obtener todas las coronas del Grand Slam.

"Fue muy difícil. Arthur es realmente un jugador peligroso. Nadie quiere jugar contra él en una primera ronda", dijo Alcaraz.

"Estoy muy contento con el nivel y con haber superado momentos difíciles durante el partido. Estoy contento de haberme mantenido en calma y positivo, jugando un gran tenis", añadió.

Aunque sufrió más de los esperando frente a Rinderknech, número 30 del ranking de la ATP, Alcaraz mantuvo limpio su récord contra el galo, a quien había derrotado previamente en sus cuatro choques, dos en pista dura, como la catarí, y dos en césped.

El diestro español enfrentará en octavos de final al también francés Valentin Royer (60°), de 24 años y quien el lunes se impuso a su compatriota Pierre-Hugues Herbert (190°) por 6-0 y 6-3.

A esa instancia se clasificó con solvencia el mismo día su gran contrincante, el italiano Jannik Sinner, número dos mundial, tras apabullar al checo Tomas Machac (31º) por 6-1 y 6-4.

Desde que Andrey Rublev levantó el trofeo en Madrid en mayo de 2024, ningún jugador que no sea Alcaraz o Sinner ha ganado un título de la ATP en un torneo en el que hayan participado ambos.