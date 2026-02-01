Carlos Alcaraz le gana a Djokovic en Australia y completa el Grand Slam

El tenista español Carlos Alcaraz derrotó este domingo en Melbourne al serbio Novak Djokovic en la final del Abierto de Australia para convertirse en el tenista más joven de la era Open (desde 1968) en conquistar los cuatro títulos del Grand Slam.

El español de 22 años (Nadal ganó los cuatro Grand Slam con 24) se sobrepuso a un primer set de un nivel estratosférico de Djokovic y se llevó la victoria por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5, en una final que careció de la épica y el dramatismo que se vivieron en las dos semifinales.

nadal presente

Ante los ojos de su legendario compatriota (Nadal presenció en directo la final en la Rod Laver Arena), Alcaraz acabó imponiendo una intensidad de juego que Djokovic (16 años mayor) no fue capaz de igualar.

El triunfo en su primera final en Melbourne permitirá además al tenista español afianzarse como número 1 del ranking ATP, luego de que el vigente campeón y N.2 del circuito, el italiano Jannik Sinner, fuera eliminado en semifinales por Djokovic.

Es el 7º Grand Slam para Alcaraz, que ya había ganado dos veces Roland Garros (2023 y 2025), Wimbledon (2023 y 2024) y el US Open (2022 y 2025).

Para la temporada 2026 ya había anunciado que el título en Australia era uno de sus grandes objetivos.

sin el grand slam 25 para el serbio

El serbio, de casi 39 años, pierde así otra ocasión para convertirse en el primer tenista de la historia, hombre o mujer, en alcanzar los 25 títulos del Grand Slam, con lo que sigue compartiendo el récord (24) con la australiana Margaret Court.

Convencido de que cuanto más largo fuera el partido, mayores eran las opciones de triunfo de Alcaraz (16 años más joven), Djokovic comenzó el partido a un nivel superlativo, equiparable al de su mejor época.

Intratable al servicio (el español sólo fue capaz de hacer dos puntos al resto en el primer set) y muy agresivo cuando era Alcaraz el que sacaba, Djokovic apenas necesitó 34 minutos para llevarse el primer set.

Era imposible que el serbio mantuviese ese nivel todo el partido y en el segundo set tuvo que jugar más con su segundo saque y cometió algún error no forzado, como un derechazo cruzado que mandó fuera y que dio a Alcaraz su primera bola de break, que el español no desaprovechó para tomar por primera vez la iniciativa y conservar el saque para igualar a un set.

superioridad física

Ese quiebre en el tercer juego confirmó el cambio de dinámica del partido: Alcaraz comenzó a conectar su derecha, mejoró su servicio y gracias a su velocidad llegaba a todas las bolas, frente a un Djokovic que ya no tenía la misma capacidad de respuesta, ni física ni de tenis.

En el tercer set, ambos jugadores parecieron sacudirse de encima la presión y los nervios y deleitaron a los espectadores con algunos puntos extraordinarios, pero Alcaraz tenía un punto más a nivel físico y volvió a quebrar el servicio de Djokovic en el quinto juego.

Inferior físicamente y sin poder igualar la intensidad de juego de Alcaraz, lo que le hacía cometer errores no forzados (13 por solo 4 en el primer set) Djokovic tuvo que entregar la tercera manga con su servicio.

Pese a dar en algunos momentos sensación de indolencia e incluso parecer entregado, Djokovic salvó seis bolas de break en el segundo juego del cuarto set y planteó batalla hasta el final.

Con 4-4 apareció el Djokovic que todos los aficionados conocen, levantando los brazos en cada punto ganado, y dispuso de una bola para romper el servicio de Alcaraz para tratar de ir al quinto set, pero el español reaccionó, conservó el saque y acabó con la resistencia de la leyenda serbia.