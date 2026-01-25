Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Tenis

abierto de australia

Novak Djokovic avanza a cuartos del Abierto de Australia tras retiro de Jakub Mensik

Novak Djokovic ha ganado el Abierto de Australia un récord de diez veces y tiene 24 títulos de Grand Slam

El serbio Novak Djokovic reacciona tras vencer al neerlandés Botic van de Zandschulp en la tercera ronda del Abierto de Australia.

El serbio Novak Djokovic reacciona tras vencer al neerlandés Botic van de Zandschulp en la tercera ronda del Abierto de Australia.ap

Agencia APMelbourne, Australia

Novak Djokovic avanzó a los cuartos de final del Abierto de Australia sin jugar después de que Jakub Mensik se retirara 24 horas antes de su partido programado de cuarta ronda debido a una lesión abdominal.

El torneo confirmó la retirada de Mensik el domingo por la noche. El partido estaba programado para el lunes por la noche en la Rod Laver Arena.

“Después de los últimos partidos, comencé a sentirme peor, y en realidad el problema es mi músculo abdominal en el lado izquierdo”, comentó Mensik en declaraciones publicadas por el torneo. “Como dije, en los últimos partidos empeoró significativamente, y creo que si mañana saliera a la cancha, sería un gran riesgo para mí en las próximas semanas, para mis próximos torneos y, en realidad, para mi salud”.

Mensik, cabeza de serie número 16, venció a Ethan Quinn en sets corridos el sábado. Fue el segundo jugador en retirarse antes de un partido debido a una lesión abdominal en tantos días, después de que Naomi Osaka informara que no disputará su partido de cuarta ronda el sábado por la noche.

