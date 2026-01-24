Sinner se sobrepone a calambres y calor para seguir su defensa del título

Jannik Sinner renqueaba y trataba de estirar las piernas y brazos para librarse de los calambres. Había quedado en desventaja por un quiebre en el tercer set, cuando las reglas del calor extremo lo salvaron en el Abierto de Australia.

La temperatura obligó a suspender brevemente la actividad sabatina. Y cuando el bicampeón defensor regresó a la cancha, lució como un hombre nuevo.

Ganó cinco de los siguientes seis juegos para llevarse el tercer set contra Eliot Spizzirri, 85to del ranking, en camino a una victoria de 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 en la tercera ronda, bajo un dramático contraste de luz intensa y sombra.

“Tuve dificultades hoy en el aspecto físico. Tuve suerte con la regla del calor”, dijo Sinner, coincidiendo en que las condiciones más frescas en interiores le convenían mucho más que el sofocón de los dos primeros sets. “A medida que pasaba el tiempo, me sentía mejor y mejor”.

Al reflexionar sobre su estado cuando estaba 3-1 abajo en el tercer set, después de haber perdido tantos juegos de servicio en este partido como los que dejó ir en todo el torneo de 2025 antes de coronarse, el segundo cabeza de serie dijo que sólo estaba tratando de sobrevivir hasta un descanso más largo.

“Comenzó con las piernas. Llegó a los brazos. Estaba teniendo calambres un poco por todo el cuerpo”, dijo. “Así es el deporte. Ésta es un área que sé que necesito mejorar.

“El tenis es un juego donde lo mental es muy importante. Traté de mantenerme lo más calmado posible. Estoy aquí para luchar, para jugar cada punto de la mejor manera posible”.

Jugará a continuación contra su compatriota italiano Luciano Darderi, quien venció al 15to Karen Khachanov por 7-6 (5), 3-6, 6-3, 6-4.

Tres italianos avanzaron a octavos. El número 5 Lorenzo Musetti venció a Tomas Machac 5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2 en un partido en la John Cain Arena que también tuvo que ser brevemente detenido — en el quinto set — para cerrar el techo.