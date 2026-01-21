Alcaraz, Sabalenka y Gauff pasan a tercera ronda del Abierto de Australia

Aryna Sabalenka y Coco Gauff, dos de las tres principales cabezas de serie del Abierto de Australia, avanzaron a la tercera ronda el miércoles.

Y el máximo favorito masculino, Carlos Alcaraz, se unió a ellas.

La máxima favorita Sabalenka derrotó a una tenaz Bai Zhouxuan por 6-3, 6-1 en la Arena Rod Laver, y la tercera preclasificada Gauff venció a la zurda Olga Danilovic 6-2, 6-2 en la Margaret Court.

Alcaraz derrotó al alemán Yannick Hanfmann en un duro partido para el español, quien prevaleció por 7-6 (4), 6-3, 6-2.

“Sabía que él (Hanfmann) iba a jugar muy bien”, dijo Alcaraz. “Conocía su nivel. Ya habíamos jugado algunas veces. Pero, para ser sincero, ha sido más difícil de lo que pensaba”.

“La pelota venía como una bomba — de derecha, de revés, así que he tenido que estar preparado para eso”, añadió Alcaraz sobre los golpes de Hanfmann.

El español de 22 años, está intentando ganar su primer título en Melbourne Park para convertirse en el hombre más joven en completar un Grand Slam en su carrera.

Sabalenka ganó los títulos del Abierto de Australia en 2023 y 2024, pero cayó en la final de hace un año ante Madison Keys. Busca su quinto título de Grand Slam en individuales, habiendo conquistado también el Abierto de Estados Unidos dos veces.

Gauff nunca ha avanzado más allá de las semifinales en Australia y tiene títulos de Grand Slam de Roland Garros y del Abierto de Estados Unidos.

Sabalenka se adelantó 5-0 en el primer parcial, pero luego necesitó siete puntos de set en la Arena Rod Laver para llevárselo contra la jugadora china, que se centró en la defensa y utilizó ingeniosos drop shots para mantenerse en el partido.

Sabalenka se enfrentará a continuación a Anastasia Popapova, quien derrotó a la vigésimo octava cabeza de serie y ex campeona del Abierto de Estados Unidos Emma Raducanu por 7-6 (3), 6-2.

“Estaba feliz de conseguir esta victoria, una oponente complicada”, dijo Sabalenka. “Ella realmente se metió en el primer set”.

Sabalenka lideró 4-0 en el segundo set y dominó a Bai, de menor estatura. La bielorrusa incluso intentó un poco de saque y volea en el partido, tratando de diversificar su juego.

“Viste saque y volea hoy”, dijo Sabalenka. “No funcionó muy bien, pero lo intenté”.

Bai estaba haciendo su segunda aparición en el Abierto de Australia y alcanzó la segunda ronda por primera vez.

En los primeros resultados masculinos, el argentino Francisco Cerúndolo, decimoctavo cabeza de serie, venció a Damir Dzumhur 6-3, 6-2, 6-1 y el decimonoveno preclasificado Tommy Paul derrotó a Thiago Agustin Tirante por 6-3, 6-4, 6-2.

La duodécima cabeza de serie Elina Svitolina de Ucrania derrotó a la polaca Linda Klimovicova por 7-5, 6-1. Gael Monfils, el popular francés de 39 años y esposo de Svitolina, se despidió en el Melbourne Park en su año de retiro, al caer el martes en un partido de primera ronda ante el clasificado Dane Sweeny.

En otro partido femenino , Zeynep Sönmez de Turquía y muy elogiada durante su partido de primera ronda del domingo por asistir a un recogepelotas enfermo, avanzó a la tercera ronda después de vencer a Anna Bondar 6-2, 6-4.

Sönmez jugó en una de las canchas exteriores del Melbourne Park y las gradas estaban abarrotadas de miembros de la comunidad turca de Melbourne.

“Realmente aprecié que hubiera muchas personas turcas, y me sentí como en casa”, dijo. “Al principio ni siquiera podía escuchar mis propios pensamientos. Era muy, muy ruidoso”.

En los resultados masculinos, el ganador del Abierto de Estados Unidos 2021 y undécimo cabeza de serie Daniil Medvedev venció a Quentin Halys 6-7 (9), 6-3, 6-4, 6-2, el decimotercer cabeza de serie Andrey Rublev venció a Jaime Faria 6-4, 6-3, 4-6, 7-5 y el decimonoveno preclasificado Tommy Paul derrotó a Thiago Agustin Tirante por 6-3, 6-4, 6-2.