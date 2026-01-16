Slam de un punto cautiva a estrellas y aficionados en el Abierto de Australia

El Slam de un punto probablemente no será un éxito efímero.

En tono de broma, se le preguntó a Jannik Sinner en la conferencia de prensa previo al inicio del Abierto de Australia, cómo podía esperar un triplete en el torneo si no podía vencer a un aficionado en una exhibición de un solo punto.

“¡Sí, espero tener un poco más de control en tres de cinco sets!”, exclamó Sinner.

La segunda pregunta también se relacionó con la presión del éxito o fracaso instantáneo de la competencia que reunió a un elenco de estrellas del tenis contra jugadores amateur, mujeres contra hombres y que finalmente fue ganada por el poco conocido jugador local Jordan Smith en la arena Rod Laver.

El formato incluyó un concurso de piedra, papel o tijera para decidir quién sacaba en el partido de un solo punto.

“No era un gran fan al principio, pero cuando estás allí jugando y viendo otros partidos, fue muy divertido”, comentó. “Tener un estadio lleno antes del evento principal, es genial”.

También le encantó el resultado contra todo pronóstico.

“No hubo mejor final, diría yo, especialmente para la primera edición, que un aficionado gane”, manifestó. “Realmente lo necesita de una manera muy positiva”.

Concurso

El concurso de estilo de programa de juegos, donde el ganador se lleva un millón de dólares, cautivó tanto a los profesionales experimentados como al público el miércoles. Roger Federer dijo que lo siguió de cerca y que le habría gustado participar.

Y fue uno de los temas del día cuando los principales jugadores de tenis del mundo aparecieron en conferencias de prensa dos días antes de que comience el primer grande de la temporada.

Iga Swiatek, Coco Gauff y Amanda Anisimova estuvieron entre las estrellas del circuito femenino que lo elogiaron

La parte estresante para las estrellas fue lo desconocido.

“Fue algo diferente... porque no estás caliente, esperas 40 minutos, y luego solo juegas tal vez un punto o ni siquiera juegas porque alguien comete un error”, dijo Sinner, el dos veces campeón defensor del Abierto de Australia. “Fue algo divertido de jugar, pero sobre todo también de ver”.

Swiatek estaba preparada

A diferencia de Sinner, Swiatek sí se calentó para ello —“Estaba lista”, dijo— y eliminó a un par de hombres. Para avanzar, un jugador solo tenía que ganar un punto. Así que, si fallas un segundo servicio, estás fuera.

“Fue genial. Creo que fue muy divertido. Honestamente, como, todos estaban mirando. Como también fuera de la cancha, todos decían que estaban tan, como, emocionados por ello”, comentó la estrella polaca.

Venía de consagrarse con Polonia en la United Cup, y se prepara para el intento de completar la colección de títulos Grand Slam en su carrera, atrapando el trofeo de campeona de Australia por primera vez, por lo que sirvió como una distracción refrescante.

Anisimova, quien alcanzó las finales en Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos el año pasado, dijo que le gustaría ver el Slam de Un Punto expandido a los cuatro grandes torneos.

“Fue tan divertido, porque todos estábamos, como, igualmente muy, muy nerviosos”, expresó. “Solo hablábamos de lo nerviosos que estábamos.

Otra oportunidad

Gauff, campeona de dos grandes, dijo que le gustaría tener la oportunidad de redimirse si el evento se lleva a cabo el próximo año.

“No esperaba ganar. Le decía a todos que eso no iba a suceder. La gente decía: '¿Qué vas a hacer con el dinero?’”, comentó. “Dije que quería que ganara un aficionado. Creo que el mejor escenario posible ocurrió”.

Smith venció a la taiwanesa Joanna Garland, la número 117 del mundo, por el título.

“Se convirtió en una celebridad de la noche a la mañana”, dijo Gauff.