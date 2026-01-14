Alcaraz, Sinner y Swiatek buscarán completar el Grand Slam en 2026

Carlos Alcaraz sabe lo que más le importa en 2026 y no tiene reparos en decírselo al mundo: quiere conquistar el Abierto de Australia para completar el Grand Slam.

Eso lo convertiría en el noveno hombre en la historia del tenis con al menos un campeonato individual de cada uno de los cuatro torneos más prestigiosos de este deporte, y, con 22 años y poco menos de nueve meses al concluir el certamen, el más joven.

“Será mi primer torneo de la temporada, y realmente es el objetivo principal para mí”, dijo Alcaraz a The Associated Press. “Hice la pretemporada enfocándome solo en el Abierto de Australia, para estar en muy buena forma para el Abierto de Australia, física, mental y tenísticamente. Todo”.

La actividad en las canchas duras de Melbourne Park comienza el domingo (sábado por la noche EST). En ese momento, Alcaraz e Iga Swiatek, quien tiene 24 años, estarán a la caza del único trofeo importante que falta en sus colecciones.

El español posee un total de seis hasta ahora: dos de la arcilla roja del Abierto de Francia, el césped de Wimbledon y las canchas duras del Abierto de Estados Unidos. La polaca también: cuatro del Abierto de Francia y uno de Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos.

“Los jugadores que han podido completar los cuatro... se adaptan a diferentes situaciones, diferentes superficies, diferentes atmósferas”, comentó Alcaraz. “Y eso es lo que hace un verdadero campeón: adaptarse donde sea que jueguen. Diferentes ciudades, estadios, frente a diferentes multitudes. Eso hace a un verdadero campeón. Por eso estoy realmente ansioso por lograrlo.”

El hombre más joven con un Slam completo fue Don Budge, quien estaba a dos días de cumplir 23 años cuando ganó el Abierto de Francia de 1938 como parte de un Slam en el mismo año calendario. Maureen Connolly tiene el récord general: tenía 18 años cuando completó su conjunto completo en el Abierto de Francia de 1953, una de las 10 mujeres que han ganado los cuatro grandes.

Swiatek ha estado más cerca que Alcaraz en Australia, llegando a las semifinales dos veces. Lo más lejos para Alcaraz fueron los cuartos de final, incluyendo una derrota ante Novak Djokovic, campeón de 24 grandes, en 2025.

Actualmente en el segundo puesto detrás de Aryna Sabalenka, dos veces campeona del Abierto de Australia y que perdió ante Madison Keys en la final del año pasado, a Swiatek se le preguntó qué significaría más para ella: ganar en Melbourne o volver a la cima del ranking.

“No necesito elegir cuál es más importante, cuál es una prioridad. Todavía soy joven. Tengo mucho tiempo para hacer diferentes cosas y lograr diferentes objetivos en mi carrera”, respondió. “Realmente no necesito ponerme esa presión de hacer algo en las próximas dos semanas”.

Alcaraz, quien recientemente se separó de Juan Carlos Ferrero, su entrenador de siempre, es el número uno del mundo pero no será el favorito en los próximos 15 días. Ésa condición la ostenta su rival, el número dos Jannik Sinner, quien se consagró en las últimas dos ediciones del Abierto de Australia y apareció en las cinco finales más recientes de Slam en general.

Se coronó en el Abierto de Estados Unidos en 2024 y Wimbledon en 2025, lo que significa que Sinner, de 24 años, también entra en 2026 al borde de completar el Slam.

“Somos jugadores bastante completos, diría”, comentó Sinner sobre él mismo y Alcaraz. “Podemos cambiar la forma en que jugamos.”

Sin importar cuándo se complete la colección, a los 21 años para Serena Williams, por ejemplo, o a los 29 para Djokovic, es algo significativo y realmente distingue a los tenistas.

“Obviamente ya son muy exitosos, están tratando de marcar las casillas de logros aún más grandes. Eso es un gran hito”, dijo Taylor Fritz, quien perdió ante Sinner en la final de Nueva York en 2024. “A una edad tan joven para todos ellos, es aún más impresionante”.

¿La pieza que le falta a Sinner? Roland-Garros, donde perdió la final del año pasado ante Alcaraz después de disponer tres puntos de campeonato.

“Definitivamente es una motivación”, comentó Sinner a la AP. “Empujaremos mucho para estar listos para rendir al máximo en cada torneo y para los partidos más importantes. Eso es lo que quiero”.

Tan serio como Alcaraz está sobre hacer el trabajo en Melbourne. Pero también puede bromear al respecto.

“Cambiaría Australia por Roland-Garros con Jannik”, dijo Alcaraz con una carcajada. “Cambiaría eso, para ser honesto”.