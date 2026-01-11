Juramentan nueva directiva Asociación de Tenis de la provincia Duarte

El secretario de la federación dominicana de tenis (FEDOTENIS), Sr. Rubén Tejeda, dejo juramentada la nueva directiva de la Asociación de Tenis de la provincia Duarte para el periodo 2026-2028, durante un acto celebrado en las canchas de tenis del complejo deportivo Juan Pablo Duarte.

El presidente saliente Dr. Rafael Cabral dedico unas palabras a la nueva directiva, a su vez entrego un informe verbal sobre el manejo financiero de su gestión, para el cual se hizo acompañar del tesorero saliente Ing. José Paulino.

La nueva directiva está compuesta por el Dr. Jonathan Castillo como presidente, Sr. José Carlos Taveras Negrín, vicepresidente, Lic. Vantroi Williams secretario, Lic. Henry González, tesorero, Dr. Harold Leed primer vocal, Sr. Cesar Arial segundo vocal, Sr. Edwin Polanco tercer vocal, Sr. Ronny Taveras asesor y Carlos de la Cruz asesor.

El secretario de la federación (fendotenis) Sr. Rubén Tejeda felicito a la nueva directiva e insto a que trabajaran de la mano con el órgano que preside, de su parte el nuevo presidente Dr. Jonathan Castillo dijo sentirse comprometido con impulsar el tenis en la provincia Duarte y que desde ya esta