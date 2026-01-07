Gauff lidera a Estados Unidos sobre Grecia en United Cup y Suiza elimina a Argentina

Después de una derrota en individuales y un drama en las redes sociales a principios de la semana, Coco Gauff demostró todo en la cancha el miércoles en los cuartos de final de la United Cup.

Gauff ganó dos veces: una en individuales y luego en la victoria decisiva en dobles mixtos, para llevar a los estadounidenses a las semifinales en Sídney el sábado.

Gauff venció 6-3, 6-2 a Maria Sakkari para darle a Estados Unidos, campeones defensores, una ventaja 1-0 sobre Grecia. Taylor Fritz, afectado por tendinitis en la rodilla, tuvo la oportunidad en su partido de individuales de asegurar el pase a semifinales contra Stefanos Tsitsipas, pero perdió 6-4, 7-5. La serie se tuvo que definir con el duelo de dobles mixtos.

En ese partido, Gauff y Christian Harrison vencieron a Tsitsipas y Sakkari por 4-6, 6-4, 10-8. Estaba encaminado a ser un paseo en el desempate de 10 puntos del tercer set cuando los estadounidenses lideraban 4-0 y 5-1, pero la pareja griega se recuperó para igualar 6-6, pero Gauff y Harrison se mantuvieron firmes para lograr la victoria.

“Creo que hoy estaba golpeando bien la pelota, y cuando eso sucede, mi movimiento en la cancha también es bueno. Usualmente sé que va a ser un buen día”, dijo Gauff tras la victoria en individuales.

El lunes, Gauff publicó un mensake en las redes sociales justo antes de comenzar su partido de individuales, con la intención agregar contexto a sus recientes comentarios sobre los fanáticos del tenis estadounidense.

El partido subsiguiente no fue bien para Gauff, clasificada número cuatro, quien perdió los primeros cinco juegos y acabó derrotada 6-1, 6-7 (3), 6-0 ante la española Jessica Bouzas Maneiro, la número 42 del ranking. Pero Fritz ganó su partido de individuales y Gauff y Christian Harrison se combinaron en dobles mixtos para asegurar el primer lugar en el Grupo A y llevar a los estadounidenses a los cuartos de final.

En un cuarto de final nocturno en Perth el miércoles, Belinda Bencic iluminó la victoria 2-1 de Suiza en su cruce contra Argentina.

La número 11 del ranking se llevó tanto el punto de su duelo individual como el de dobles mixto junto a Jakub Paul.

Bencic y Paul aseguraron el pase a las semifinales al vencer 6-3, 6-3 a María Lourdes Carlé y Guido Andreozzi.

Más temprano , Bencic superó 6-2, 6-2 a Solana Sierra. El paso de la suiza de 28 años ha sido impecable esta semana en Australia: tres victorias de individuales en sets corridos más tres triunfos en dobles mixtos.

Argentina forzó la definición en el dobles mixto cuando Sebastián Báez derrotó 7-5, 6-4 a Stan Wawrinka, el campeón de tres torneos de Grand Slam que está en su gira de despedida este año antes de retirarse.

Los suizos enfrentarán a semifinales al ganador del cruce entre la República Checa y Bélgica.

En Sídney, Hubert Hurkacz e Iga Swiatek emergieron victoriosos en sus partidos de individuales para darle a Polonia una ventaja decisiva 2-0 sobre Países Bajos y un lugar en los cuartos de final del Grupo F. Polonia enfrentará a Australia en cuartos.