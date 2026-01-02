Venus Williams, de 45 años, recibe una invitación para disputar el Abierto de Australia

La tenista estadounidense Venus Williams, de 45 años, ha recibido la octava y última invitación para competir en el cuadro principal del Abierto de Australia que se disputará del 18 de enero al 1 de febrero.

Con esta invitación, Venus Williams volverá a un torneo que no juega desde 2021, convirtiéndose en la mujer de más edad en participar en este torneo de Grand Slam que abre la temporada, superando el récord que anteriormente tenía la japonesa Kimiko Date, que tenía 44 años cuando perdió en la primera ronda del Abierto de Australia 2015.

"Estoy emocionada de volver a Australia y con muchas ganas de competir durante el verano australiano. He tenido muchísimos recuerdos increíbles allí y estoy agradecida por la oportunidad de regresar a un lugar que ha significado tanto para mi carrera", dijo Williams, tras conocer la invitación.

La veterana tenista estadounidense, finalista individual del Abierto de Australia en 2003 y 2017, cuenta en su palmarés con cinco torneos de Wimbledon y también dos del Abierto de Estados Unidos.

En el Abierto de Australia alcanzó las semifinales en 2001 y otros seis cuartos de final, lo que contribuyó a su récord de victorias y derrotas en el torneo de 54-21. También fue cuatro veces campeona de dobles (2001, 2003, 2009 y 2010 junto a su hermana Serena) y ganó el título de dobles mixtos con Justin Gimelstob en 1998.

"Venus es una auténtica leyenda y pionera de nuestro deporte; es una inspiración para todos nosotros. Estoy encantado de volver a verla en la cancha tanto en el Hobart International como en el Abierto de Australia", declaró Craig Tiley, director del Abierto de Australia.

Como preparación, Williams disputará el torneo de Auckland en Nueva Zelanda, que se celebrará del 5 al 11 de enero.

Las otras siete invitaciones para el cuadro principal del Abierto de Australia son para la estadounidense Elizabeth Mandlik, la kazaja Zarina Diyas, la francesa Tiantsoa Sarah Rakotomanga y las australianas Emerson Jones, Priscilla Hon, Talia Gibson y Taylah Preston.