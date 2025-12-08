La extenista Caroline Garcia rechaza patrocinio de casa de apuestas para su pódcast

La extenista francesa Caroline Garcia rechazó un acuerdo de patrocinio de 270.000 de una empresa de apuestas para su pódcast, afirmando que elige los valores sobre el dinero.

Garcia llegó a ser la número cuatro del ranking mundial y se retiró a principios de este año. Ha mantenido su conexión con el deporte a través del pódcast Tennis Insider Club que creó junto a su esposo Borja Durán.

“No fue un ‘no’ fácil, especialmente justo después de retirarme del tenis”, afirmó Garcia, de 32 años, en sus redes sociales. “Pero queremos construir una plataforma donde los jugadores se sientan completamente seguros para ser honestos, vulnerables y abiertos sobre cualquier tema, sin presión ni distracción”.

Garcia no identificó a la empresa que le ofreció el acuerdo.

Durante el Abierto de Estados Unidos, el año pasado, García habló sobre el problema persistente del ciberacoso en el tenis, particularmente de personas que apuestan en los partidos, después de su derrota en la primera ronda del torneo de Grand Slam.

“En los últimos dos años de entrevistas con jugadores, entrenadores, agentes y padres, un tema sigue apareciendo una y otra vez: las apuestas se han convertido en una de las mayores fuentes de presión, abuso y odio en el deporte moderno”, explicó en su publicación. “No quiero que Tennis Insider Club contribuya, ni siquiera indirectamente, a un sistema que alimenta la adicción, destruye vidas y convierte a los atletas en objetivos diarios”.

Garcia ganó 11 títulos de la WTA y se coronó en las Finales de la WTA en 2022, el mismo año en que llegó a las semifinales del Abierto de Estados Unidos. También ganó el título de dobles del Abierto de Francia en 2016.

Su camino no siempre fue fácil. Las lesiones, la presión y un descanso del deporte en 2022 pusieron a prueba su determinación. Ese mismo año reveló que había luchado con trastornos alimenticios, desencadenados por el dolor físico de una lesión en el pie y el impacto emocional de la gira.

“Nuestra misión es contar historias reales desde dentro del tenis, inspirar a las personas y hacer crecer el deporte de una manera que sea saludable para los atletas y los aficionados”, añadió. “Aceptar dinero de apuestas nos llevaría en la dirección opuesta”.