La temporada de Carlos Alcaraz terminó, pero su año continúa con varias exhibiciones

Carlos Alcaraz recientemente concluyó su calendario oficial del 2025, aseguró terminar el año como el número uno del ranking de la ATP, el mayor número de victorias en la Gira con 71 y ocho trofeos, además de un par de títulos de Grand Slam que elevaron su total de carrera a seis.

Sí, su temporada terminó, pero su año no. Esto se debe a que el Alcaraz, de 22 años, quien decidió no representar a España en las finales de la Copa Davis la semana pasada debido a un dolor en el tendón de la corva derecha, está inscrito para un par de eventos de exhibición próximos. Estos incluyen duelos contra el dos veces semifinalista del Abierto de Estados Unidos Frances Tiafoe en Newark, Nueva Jersey, el siete de diciembre, y contra João Fonseca, un brasileño de 19 años clasificado en el puesto 24, en Miami el ocho de diciembre.

Alcaraz es uno de los muchos tenistas críticos con el calendario y asegura que es demasiado largo, exige demasiado a los atletas y proporciona una temporada baja demasiado corta.

¿Es entendible por qué algunos aficionados se podrían preguntar entonces por qué añadir más encuentros?

“En primer lugar, es normal que la gente piense de esa manera y no entiendan por qué nos quejamos del calendario y luego organizamos los partidos de exhibición”, dijo Alcaraz a The Associated Press. “Pero para mí, la principal diferencia es que, en un torneo, tienes que mantener tu enfoque y es realmente exigente física y mentalmente durante una semana y media. Y una exhibición es solo un día. Solo te concentras, solo calientas, solo practicas no tanto, para un partido.”

Se reduce, dijo, a la presión externa e interna que viene con el esfuerzo semana tras semana, por victorias, por puntos de ranking, por trofeos, que se acumula a lo largo de la temporada.

Ese tipo de cosas están ausentes cuando Alcaraz balancea su raqueta en lugares distintos al All England Club o Roland Garros, y en su lugar en las casas de los New Jersey Devils de la NHL, por ejemplo, o los Marlins de Miami de la MLB, dos sitios que nunca antes habían albergado tenis profesional.

Ross Hutchins, quien supervisa la Copa Davis y la Copa Billie Jean King como el nuevo CEO de la Federación Internacional de Tenis, piensa que ese tipo de exposición es buena para el juego.

“Tenemos ciudades, gobiernos, ubicaciones, individuos, emprendedores, federaciones que solo quieren más tenis. Todos quieren más tenis, y el deporte está creciendo y creciendo con su atractivo. Así que estamos en una situación afortunada en este momento”, dijo Hutchins.

“Es difícil decir que es malo para los jugadores jugar en una nueva ubicación”, agregó, “y es difícil criticar a los jugadores por hacerlo debido a las dinámicas en las que están” como contratistas independientes que “nunca saben cuándo su forma va a caer o qué lesión podría ocurrir.”

En el Prudential Center, además de Alcaraz contra Tiafoe, habrá un partido individual entre la subcampeona del Abierto de Estados Unidos 2024 Jessica Pegula y la subcampeona de Wimbledon y del Abierto de Estados Unidos 2025 Amanda Anisimova, además de algunos dobles mixtos.

En loanDepot Park la noche siguiente, Alcaraz enfrentará a Fonseca y Pegula a Anisimova, junto con un desempate de dobles mixtos a diez puntos.

“Podrías abordar las exhibiciones de diferentes maneras. Puedes hacerlo solo para divertirte, jugando buen tenis, buenos golpes y divirtiéndote. O puedes abordarlas jugando realmente en serio y usando tácticas y probando diferentes cosas que querrás hacer más tarde, en un evento”, dijo Alcaraz. “Así que para estos partidos, voy a jugar bien, voy a tomármelo muy en serio, pero al mismo tiempo, voy a tratar de divertirme tanto como pueda. Para mí, eso es lo que importa. Cuando me estoy divirtiendo en la cancha, puedo mostrar mi mejor tenis.”